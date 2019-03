Save the Date: Pressekonferenz zum Welt-Parkinson-Tag / Strategien gegen die Parkinsonepidemie

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Anlässlich des Welt-Parkinson-Tages am 11. Aprillädt die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungene.V. am 1. April 2019 zu einer nationalen Pressekonferenz in Münchenein. Führende Parkinsonexperten berichten über den Bedarf und dieFortschritte in der Versorgung von Parkinsonpatienten sowie über neueStrategien in der klinischen Forschung wie Früherkennung,Frühbehandlung und Antikörpertherapien.Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, nimmt inIndustriestaaten derzeit ab, während es für die Parkinsonkrankheitkontinuierlich steigt:Die Zahl der weltweit Erkrankten soll sich bis 2040 mindestensverdoppeln oder gar verdreifachen. Allein in Deutschland gibt esheute bereits rund 400.000 Betroffene, wie Hochrechnungen ausKrankenkassendaten zeigen.Angesichts dieser Parkinsonepidemie ist es von großer Bedeutung,weiter an den teilweise noch unbekannten Ursachen der Krankheit zuforschen. Bisher können lediglich die Symptome behandelt werden.Durch neue kausale Therapieansätze rechnen Forscher in absehbarerZeit mit einem Durchbruch. Deutsche Parkinsonforscher sind führenddabei.Prof. Dr. med. Günter U. Höglinger, neuer Präsident der DPG undParkinsonforscher an der TU München, wird mit vier weiteren Expertenaus ganz Deutschland an der Pressekonferenz teilnehmen. DiePressekonferenz richtet sich ausdrücklich auch an Publikumsmedien undfindet statt am1. April, 12 Uhr, im PresseClub München, Marienplatz 22, 80331München.Wir freuen uns über Ihre formlose Anmeldung unterpresse@parkinson-gesellschaft.de. Wenden Sie sich bei allenRückfragen, auch gerne im Vorfeld der Pressekonferenz, an diePressestelle der DPG.Die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen(DPG) fördert die Erforschung der Parkinsonkrankheit und verbessertdie Versorgung der Patienten. Organisiert sind in dieserwissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaft erfahreneParkinsonärzte sowie Grundlagenforscher. Die Zusammenar-beit dieserbeiden Zweige ist entscheidend für die Fortschritte in Diagnostik undTherapie. Die Parkinsonmedizin sowie die Parkinsonforschung inDeutschland genießen international einen exzellenten Ruf.www.parkinson-gesellschaft.de1. Vorsitzender: Prof. Dr. Günter Höglinger2. Vorsitzende: Prof. Dr. Karla Eggert3. Vorsitzender: Prof. Dr. Alexander StorchSchriftführer: Prof. Dr. Rüdiger Hilker-RoggendorfSchatzmeister: Prof. Dr. Dirk WoitallaPressekontakt:Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Parkinson undBewegungsstörungen e.V.c/o albertZWEI media GmbHTel.: +49 (0) 89 46148622E-Mail: presse@parkinson-gesellschaft.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen, übermittelt durch news aktuell