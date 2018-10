Save the Date: Pressekonferenz zum Auftakt des new.New Festivals 2018

Stuttgart (ots) - Das dreitägige new.New Festival begeistertdieses Jahr mit einer spannenden Themenbreite von künstlicherIntelligenz, Entrepreneurship und Corporate Innovation bis zubranchenübergreifenden Revolutionen. Zum Auftakt laden wir am 8.Oktober zur Pressekonferenz "Breaking new ground. Kooperation alsAntrieb für Innovation" nach Stuttgart ein.Lernen Sie exklusiv vor Ort wichtige Partner aus Wirtschaft undPolitik sowie die Initiatoren des internationalenTech-Innovations-Festivals kennen.Panel:_Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (Ministerin für Wirtschaft, Arbeit undWohnungsbau)_Susanne Hahn (Leiterin Lab1886, Daimler)_Marika Lulay (CEO, GFT Technologies)_Ulrich Dietz (Chairman, CODE_n)_Moritz Gräter (Managing Director, CODE_n)Für Journalisten und Blogger ist die Festival-Akkreditierungkostenfrei. Link und Code zur Anmeldung senden wir auf Anfrage zu.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz unter:press@code-n.orgEckdaten:_Datum: 08.10.2018_Zeit: 11:30 - 12:30 Uhr_Ort: Hanns-Martin-Schleyer-Halle // Mercedesstraße 69 // 70372Stuttgart_Sprache: deutschDas new.New Festival 2018... steht unter dem Motto 'Intelligence X.0 - Erlebe die DNAdigitaler Innovationen'. Mit fast 200 ausstellenden Startups,etablierten Unternehmen und Institutionen sowie einem inspirierendenProgramm zu Technologie, Unternehmensentwicklung, Wissenschaft undGesellschaft bringt das Innovations-Festival digitale Pioniere aufAugenhöhe zusammen.Bei Rückfragen zu Anmeldung oder Veranstaltung melden Sie sichgerne bei uns.Über CODE_nCODE_n ist ein branchenübergreifender Innovationshub fürEntrepreneure, ambitionierte Gründer und etablierte Unternehmen.Angereichert durch ein internationales Netzwerk digitaler Pioniereaus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien. Im Fokus steht dieFörderung neuer, nachhaltiger digitaler Geschäftsmodelle. Anspruchvon CODE_n ist es, ein Bewusstsein für die Chancen der digitalenTransformation zu schaffen und den kulturellen Wandel voranzutreiben.Innerhalb des internationalen Netzwerks digitaler Pioniere ausWirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien werden die Grenzen destraditionellen Denkens durchbrochen, um Enthusiasmus fürUnternehmungen und Unternehmertum zu schaffen.www.newnewfestival.comPressekontaktLena GaedeCODE_n CommunicationsTel.: +49 711 219 505-91E-Mail: press@code-n.orgOriginal-Content von: CODE_n, übermittelt durch news aktuell