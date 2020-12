Berlin (ots) - Wir möchten Sie schon jetzt auf unsere für Donnerstag, den 14. Januar 2021, um 10:00 Uhr angesetzte digitale Pressekonferenz zum Thema "Game Changer in der Pandemie - Wie ist die Stimmung in der deutschen Biotechnologiebranche?" aufmerksam machen, bei der wir die aktuelle Lage der deutschen Biotechnologiebranche und die Trends für die Zukunft beleuchten werden.- Wie schätzen die Biotechnologie-Unternehmen ihre aktuelle und zukünftige Situation ein?- Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Unternehmen?- Wie beurteilen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer das politische Klima?- Wie hat sich die Pandemie auf die Finanzierung deutscher Biotechnologieunternehmen ausgewirkt?Antworten auf diese Fragen gibt die jährliche Umfrage "Trends 2021 und Erwartungen in der Biotechnologie-Branche", die vom Branchenverband der Biotechnologie-Industrie, BIO Deutschland, durchgeführt wird. Die Umfrage, die der Verband schon zum fünfzehnten Mal macht, ist ein wichtiger Stimmungsindikator der Branche und hat zum Ziel, prognostische Aussagen zu treffen, anhand derer sich - analog zum Ifo-Geschäftsklimaindex - die zukünftige Entwicklung der deutschen Unternehmen einschätzen lässt. Die Trendumfrage wird zudem ergänzt durch eine Bestandsaufnahme zu Eigenkapital-Investitionen, Kapitalerhöhungen und Börsengängen der Branche im vergangenen Jahr.Die deutsche Biotechnologiebranche wird vor allem getragen von rund 670 meist kleinen und mittleren Unternehmen. Im Jahr 2020 hat diese Industrie wesentlich zur Eindämmung und Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie beigetragen. Um dies zu ermöglichen, sind viele ein hohes unternehmerisches Risiko eingegangen. Andere wiederum haben Umsatzrückgänge zu verzeichnen und leiden unter den Auswirkungen der Pandemie. Branchenvertreter präsentieren auf der Pressekonferenz die Bandbreite der deutschen Biotechnologiebranche und diskutieren die aktuelle Lage.Die Einladung zu der Pressekonferenz werden wir Anfang Januar versenden. Wir freuen uns, wenn Sie sich den 14. Januar von 10:00 bis 11:00 Uhr schon jetzt als Termin vormerken.Bei Interesse können Sie sich auch jetzt schon zur Pressekonferenz hier anmelden:E-Mail: englbrecht@biodeutschland.org (mailto:englbrecht@biodeutschland.org). Die Einwahldaten erhalten Sie dann vor dem Termin.BIO Deutschland wünscht Ihnen trotz der vielen Einschränkungen schöne und erholsame Feiertage und einen guten Start in ein Jahr, in dem wir hoffentlich schrittweise unseren Alltag zurückerobern können.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 132 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell