Remagen (ots) - Der "Rechtskommunikationsgipfel" der PR-AgenturCONSILIUM und des prmagazins geht in die zweite Runde. Nach demerfolgreichen Auftakt 2017 in Berlin findet das jährlicheBranchentreffen für Unternehmenskommunikatoren und Juristen diesmalin Frankfurt statt.In der 49. Etage des Frankfurter Commerzbank-Towers tauschen sicham 20. November 2018 den ganzen Tag über Anwälte,Unternehmenssprecher und Kanzleikommunikatoren zu den neuesten Trendsin der Litigation-PR aus und diskutieren aktuelle Fälle.Beim Get-together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen undDiskussionsrunden gibt es Gelegenheit, sich im Kollegen- undJournalistenkreis auszutauschen.prmagazin-Abonnenten erhalten wie im vergangenen Jahr Rabatt aufdie Teilnahmegebühren.Detaillierte Informationen zum Programm und Anmeldung in Kürzeunter www.rechtskommunikationsgipfel.deEinen Rückblick auf den 1. Rechtskommunikationsgipfel finden Siehier: https://tinyurl.com/yd6zrzhxÜber CONSILIUM Rechtskommunikation GmbHCONSILIUM Rechtskommunikation berät in Rechtsstreitigkeitenbefindliche Unternehmen bei PR-Strategien. Darüber hinausverantwortet die Agentur die Öffentlichkeitsarbeit von Kanzleien undkommuniziert für Insolvenzverwalter in laufenden Verfahren. Gegründetwurde das Unternehmen von Martin Wohlrabe. Der Rechtsanwalt ist unteranderem Lehrbeauftragter für strategische Rechtskommunikation an derUniversität Freiburg. www.consilium.mediaÜber das prmagazinDas prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für dieKommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlichaktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte undkommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zuPR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sindKommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen,Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazinerscheint im 49. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen.www.prmagazin.dePressekontakt:CONSILIUM Rechtskommunikation GmbHRA Martin WohlrabeGeschäftsführerTelefon: +49 (30) 94871960E-Mail: mw@consilium.mediawww.consilium.mediaprmagazinChristina UllrichVerantwortliche RedakteurinTelefon: +49 (2228) 931 - 123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comwww.prmagazin.deOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell