Berlin (ots) - Transparenz ist ein wichtiger Aspekt in der Arbeitder weltweit größten unabhängigen Kinderrechtsorganisation Save theChildren. Aus diesem Grund hat sich Save the Children der "InitiativeTransparente Zivilgesellschaft" (ITZ) von "TransparencyInternational" angeschlossen. Mit Unterzeichnung derSelbstverpflichtungserklärung bekennt sich die Organisation zu einemTransparenz-Standard, bestehend aus zehn Kriterien. Diese reichen vonder Veröffentlichung von Informationen bezüglich derOrganisationsziele, über die Mittelherkunft und Verwendung bis hin zuEntscheidungsträgern und Personalstruktur."Als Spendenorganisation ist es unsere Pflicht, mit den unsanvertrauten Geldern sorgfältig und vertrauensvoll umzugehen. Wirfreuen uns, dass wir mit dem Gütesiegel von 'TransparencyInternational' das Vertrauen in uns und unsere Arbeit für Kinder aufder ganzen Welt stärken können", sagt Susanna Krüger,Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. Seit 2011 trägtSave the Children Deutschland bereits das DZI Spenden-Siegel. Dieaktuelle Unterzeichnung der "Initiative TransparenteZivilgesellschaft" ist nun ein weiterer Schritt in dem Bestreben derOrganisation nach noch mehr Transparenz.Weitere Informationen:Bisher gibt es in Deutschland keine einheitlicheVeröffentlichungspflicht für gemeinnützige Organisationen. AufInitiative von "Transparency International Deutschland e.V." habenverschiedene Akteure aus der Zivilgesellschaft zehn grundlegendeInformationspunkte definiert, die jede zivilgesellschaftlicheOrganisation der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Insgesamthaben sich bereits 1034 Organisationen der Initiative angeschlossen.Die zehn Kriterien des Transparenz-Standards finden Sie hier:http://ots.de/GSLpXNPressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Jutta KrammTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell