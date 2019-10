Save the Children und Postbank setzen gemeinsames Engagement für Bildungschancen fort

Berlin/Bonn (ots) - Mit gemeinsamen Projekten setzen sich die Postbank und Savethe Children seit 2013 für faire Bildungschancen für Kinder in Deutschland ein.So konnten in den vergangenen sechs Jahren bereits zwei erfolgreiche Projekte anGrundschulen und Kitas umgesetzt und insgesamt über 21.000 Kinder erreichtwerden.Das neue Projekt "LeseOasen - Leseförderung im Ganztag" läutet nun den nächstenSchritt in der langjährigen Partnerschaft von Postbank und Save the Childrenein: Kindern von 8 bis 12 Jahren an 40 Grundschulen, zunächst in NRW und Berlin,soll durch eine ansprechende räumliche Gestaltung in ihrenBetreuungseinrichtungen der Spaß am Lesen vermittelt werden."Lesen legt die Grundlage für den Erfolg in allen Schulfächern, nicht nur imDeutschunterricht", betont Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save theChildren Deutschland. "Wer gut lesen kann, hat es auch leichter, sich andereThemen zu erschließen.""LeseOasen - Leseförderung an Grundschulen" fokussiert auf Regionen inDeutschland mit einem erhöhten Risiko für Bildungsarmut und nimmt besondersbenachteiligte Kinder ins Blickfeld. An Ganztagsgrundschulen werden Räume zumLesen eingerichtet und die pädagogischen Fachkräfte von Expert*innen dazuangeleitet, Kindern die Freude am Lesen nahezubringen und spielerisch ihreLesekompetenz zu steigern. Fachlich wird "LeseOasen" von der Goethe-UniversitätFrankfurt am Main unterstützt. Innerhalb des kommenden Jahres werden so rund8000 Kinder von dem Engagement der Postbank und Save the Children profitieren."Wir können und wollen nicht hinnehmen, dass Kinder wegen ihrer sozialen oderethnischen Herkunft benachteiligt werden. Mit einem starken Partner wie derPostbank an der Seite ist es uns möglich, das einzelne Kind nie aus dem Blick zuverlieren und langfristig mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zuschaffen", sagt Susanna Krüger.Das Projekt lebt nicht nur von der Expertise Save the Childrens in derEntwicklung und Umsetzung von Projekten in Deutschland. Die Postbank unterstütztdas Projekt ihrerseits nicht nur finanziell und durch zahlreiche Spendenaktionenin den Filialen, sondern auch durch das starke Engagement der Mitarbeiter*innenals Schulbotschafter*innen in den geförderten Schulen.Pressekontakt:Kontakt Save the Children Deutschland e.V.:Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 30 27595979-280claudia.kepp@savethechildren.deKontakt Postbank:Hartmut SchlegelPressesprecher Postbankhartmut.schlegel@postbank.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell