Save the Children: Kinderrechte müssen gewahrt werden - Dies bedarf einer nachhaltigen Reform der Rechtsvorschriften

Berlin (ots) - Anlässlich des informellen Treffens der EU-Innen-und Justizminister am 18. und 19. Juli in Helsinki verlangt Save theChildren nachhaltige Änderungen in der Migrationspolitik derEuropäischen Union. Nur durch langfristig gedachte Reformen könnendie Rechte der Kinder, die die gefährliche Reise über das Mittelmeerunternehmen, geschützt werden, betont die weltweit größte unabhängigeKinderrechtsorganisation. Die Neuwahlen von EU-Parlament undEU-Kommission bieten eine gute Gelegenheit, die derzeitigfestgefahrene Situation zu überwinden und sich auf einen Mechanismusder geteilten Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen undMigranten an den EU-Außengrenzen zu einigen.Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sollten den Neustart inBrüssel zum Anlass nehmen, endlich gemeinsam die Verantwortung fürMigranten und Flüchtlinge zu übernehmen, die an den EU-Außengrenzenankommen, fordert Save the Children. Sie müssen sich außerdem zurRettung von Menschenleben auf dem Mittelmeer bekennen und verhindern,dass weitere Kinder, Frauen und Männer, die aus Libyen geflohen sind,ihr Leben verlieren.Während sich die Sicherheitslage in Libyen verschlechtert, habenMigranten und Flüchtlinge dort kaum einen Ausweg: Entweder sie sitzenin Libyen fest oder ihnen bleibt nur die Wahl zwischen der Flucht indie nigrische Wüste oder über das Mittelmeer. Nur eine kleine Zahlwurde bislang mit Hilfe der Vereinten Nationen in andere Länderevakuiert.In den vergangenen Jahren haben sich weniger Migranten undFlüchtlinge über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa gemacht. Aberdie Wahrscheinlichkeit, bei der gefährlichen Überfahrt zu ertrinken,hat sich erhöht: 2018 Jahr kam jede 14. Person, die die Überfahrtwagte, ums Leben, 2017 war es indes nur jede 38. Person. Unterdessenwird weiter darüber gestritten, ob aus Seenot gerettete Migranten -darunter zahlreiche Kinder - in der EU an Land gehen dürfen.Bei ihrer Ankunft sind die Kinder durch die Erlebnisse der Fluchtin der Regel schwer traumatisiert. Mitarbeitende von Save theChildren, die in Italien und Spanien Migranten- und Flüchtlingskinderbetreuen, erleben, unter welcher Angst, Sorge undOrientierungslosigkeit Kinder leiden, nachdem sie in Libyen gefangengehalten wurden und die Notsituation auf hoher See durchlebenmussten. Die Leben dieser Kinder und ihrer Familien dürfen nichtverhandelbar sein."Die Verhandlungen darüber, welches Land für Asylsuchende, die inder EU ankommen, zuständig ist - auch bekannt als Dublin-Verordnung -stehen schon zu lange still", sagt die Direktorin des EU-Büros vonSave the Children, Anita Bay Bundegaard. "Wir fordern das neugewählteEuropäische Parlament, die Kommission und den Rat auf, dieVerhandlungen wieder aufzunehmen und eine Reform zu verabschieden,welche die Rechte der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Jetzt ist derrichtige Zeitpunkt dafür, dass sich die EU-Mitgliedstaaten auf einenachhaltige Lösung verständigen, um die Verantwortung für dieAufnahme von ankommenden Asylsuchenden fair zu verteilen. Dabei mussein gerechter Ausgleich geschaffen werden zwischen Grenzstaaten wieItalien und Griechenland und wichtigen Aufnahmeländern wieDeutschland und Schweden.Die Mitgliedstaaten müssen dem Leben der Asylsuchenden undMigranten, die das Mittelmeer überqueren - darunter auch viele Kinder- Priorität einräumen. Sie müssen zusammenarbeiten, um eine zeitnaheund sichere Anlandung der geretteten Menschen zu gewährleisten. Savethe Children betont, dass dies auf eine zwischen der EU-Kommissionund den Mitgliedstaaten koordinierten und lösungsorientierten Weisegeschehen muss. Bundegaard fordert: "Wir rufen die EU-Innen- undJustizminister auf, diese Woche zu zeigen, dass sie Europa aus dieserverfahrenen Situation herausführen und die Sicherheit und Würde derKinder an erste Stelle stellen wollen."Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell