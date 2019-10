Save the Children-Geschäftsführerin Susanna Krüger warnt vor Abzug der deutschen Polizeimission aus Afghanistan

Berlin (ots) - Die Kinderrechtsorganisation Save the Childrenwarnt vor einem kompletten Abzug der deutschen Polizeimission ausAfghanistan infolge des Anschlags auf die Bundespolizei in Kabul."Die Forderung, die deutschen Beamten abzuziehen, ist im erstenMoment nachvollziehbar. Doch sie wäre das falsche Signal", sagtSusanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children. "Wir dürfendie vielen Afghanen, die sich eine bessere Zukunft wünschen, nicht imStich lassen. Gerade weil sich die Sicherheitslage im Land so sehrverschlechtert hat, müssen wir afghanische Sicherheitskräfte weiterunterstützen.""Ich war während des ersten Anschlags auf das Büro der deutschenPolizeimission Anfang September selbst in Kabul", berichtet SusannaKrüger. "Die Situation vor Ort ist beängstigend und ich habeHochachtung vor allen, die unter Aufgabe ihres Privatlebens dazubeitragen, die Situation im Land zu verbessern - sei es inhumanitären Projekten oder bei der Ausbildung afghanischerSicherheitskräfte. Beides ist wichtig: Ohne die Anwesenheit vonSicherheitskräften könnten internationale Organisationen inAfghanistan nicht arbeiten.""Die Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft ist nochlange nicht erledigt", sagt Krüger weiter. "Die humanitäre Situationist katastrophal, vor allem für die Kinder. 3,7 Millionen Kindergehen nicht zur Schule. Zwei Millionen Kinder unter 5 Jahren sindmangelernährt. Viele Kinder müssen arbeiten, um zum Lebensunterhaltihrer Familie beizutragen. Die humanitäre Hilfe muss deutlich erhöhtwerden, damit diese Kinder eine Zukunft haben - und damit das Landüberhaupt Frieden und Stabilität erreichen kann. Das geht aber nur,wenn auch die Sicherheitskräfte weiter unterstützt werden."Susanna Krüger steht für Interviews bereit. Bitte wenden Sie sichan unsere Pressestelle.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell