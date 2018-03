"Save Me": neue Sky Original Production von und mit "The Walking Dead"-Star Lennie James ab Mai bei Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sechsteilige, harte Thriller-Miniserie ab 4. Mai exklusiv auf SkyAtlantic HD- Auch über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar- Eine Sky Original Produktion aus EnglandHarter Sozialrealismus trifft Thriller-Hochspannung: "The WalkingDead"-Star Lennie James als Trinker, der seine entführte Tochterwiederfinden muss - die er vor zehn Jahren sitzen ließ. Diesechsteilige Miniserie ist ab 4. Mai wahlweise in Deutsch oder in derOriginalfassung immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf SkyAtlantic HD zu sehen sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und Sky OnDemand abrufbar. Über die drei letztgenannten Dienste gibt es diejeweils beiden nächsten Episoden als Preview vorab, so dass am 11.Mai bereits alle sechs Folgen auf Abruf bereitstehen.Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment beiSky: "Die sechsteilige Miniserie 'Save Me' ist ein fesselnder Mix ausEntführungsthriller, realistischer Sozialstudie und emotionalemDrama", sagt Ammon. "Lennie James, spielt nicht nur die Hauptrolle,sondern ist der Schöpfer und Drehbuchschreiber dieser harten undauthentischen Sky Original Production aus England. In ihremHeimatland kam die Serie so gut an, dass sie sofort für eine zweiteStaffel verlängert wurde."Über "Save Me":Vor mehr als einer Dekade war Nelson "Nelly" Row (Lennie James)ein charmanter Hallodri und steter Mittelpunkt in seinerNachbarschaftskneipe, der weder dem Alkohol noch den Frauenwiderstehen kann - und am liebsten beides mehrfach und gleichzeitiggenießen will. Heute allerdings lebt er mit seiner Freundin in einemärmeren Stadtviertel in Südosten Londons, seine Tage sind meistensvom Alkohol bestimmt. Nellys Welt gerät völlig aus den Fugen, als diePolizei ihn beschuldigt, seine 13-jährige Tochter Jody (IndeyarnaDonaldson-Holness) entführt zu haben, zu der er seit Jahren keinenKontakt hatte. Insbesondere Jodys Mutter Claire (Suranne Jones), mitder er 14 Jahre zuvor eine Sommerliebelei hatte, ist von LenniesSchuld überzeugt. Verzweifelt versucht Lenny, das Mädchen zu finden,um seine Unschuld beweisen zu können und wird dabei immer wieder vonseinem verantwortungslosen Verhalten in seiner Vergangenheitkonfrontiert.Die komplexe Charakterrolle schrieb sich Lennie James selbst aufden Leib: Von ihm stammen nicht nur die Idee und das Drehbuch zurMiniserie, er fungiert auch als ausführender Produzent. Ihm gelanges, die atemlose Thrillerhandlung in eine schonungslos ehrlicheMilieustudie der Londoner Unterschicht einzubetten. Der gebürtigeBrite spielte unter anderem in den Filmen "Snatch - Schweine undDiamanten", "Colombiana" und "Lockout" sowie in den Serien "LowWinter Sun" und "Spooks", doch berühmt wurde er vor allem mit derRolle des Morgan Jones in der Serie "The Walking Dead" sowie demPrequel "Fear of the Walking Dead". In "Save Me", bereits für einezweite Staffel verlängert, sind neben Lennie James auch "BoardwalkEmpire"-Star Stephen Graham und Suranne Jones ("Fünf Tage", "Dr.Who") zu sehen. Als Regisseur fungierte BAFTA-Preisträger Nick Murphy("Die Besatzer", "Geister der Vergangenheit").Facts:Originaltitel: "Save Me", Thrillerserie, 6 Episoden, je ca. 60Minuten, GB 2018. Drehbuch: Lennie James. Regie Nick Murphy. Schöpferund Drehbuchautor: Lenny James. Ausführende Produzenten: LennieJames, Simon Heath, Jessica Sykes. Darsteller: Lennie James, SuranneJones, Stephen Graham, Jason Flemyng, Indeyarna Donaldson-Holness.Ausstrahlungstermine:Ab 4.5.2018 immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf SkyAtlantic HD und parallel auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demandabrufbar. Jeweils die nächsten beiden Episoden immer freitags alsPreviwe auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar, ab11.05.2018 stehen alle sechs Folgen bereit.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions"oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v.O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Seriensind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassungverfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und SkyTicket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufenwerden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowieauf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. 