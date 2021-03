Savara Aktie: Diese 12 Aktien aus dem Gesundheitswesen haben gewonnen!

Kursgewinner Die Aktie von(NASDAQ:SVRA) stieg am Mittwoch nachbörslich um 16,75% auf $2,09. Das Handelsvolumen für dieses Wertpapier schloss bei 68,1K, was 12,2% des durchschnittlichen Ganztagesvolumens der letzten 100 Tage entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei $113,1 Millionen. Wie in der Pressemitteilung angegeben, wurden heute die Q4-Ergebnisse veröffentlicht.(NASDAQ:OPGN) Aktien stiegen um 11,11% auf $3,2. Das Handelsvolumen von OpGen erreichte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!