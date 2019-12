Saustall / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Awo-Skandal in Frankfurt und Wiesbaden

Mainz (ots) - Man mag sich gar nicht entscheiden, welche Vokabel besser auf dieArbeiterwohlfahrt in Frankfurt und in Wiesbaden passt: Saustall oderSelbstbedienungsladen? Spätestens seit die regionalen Medien die Verflechtungzwischen den beiden umsatzträchtigen Sozialunternehmen aufgedeckt haben, istklar, dass beide Zuschreibungen gleichermaßen zutreffen: ZweiGeschäftsführungen, ein Ehepaar; die Übernahme der Awo Wiesbaden durch den Sohn,als die Mutter zurücktreten musste; das gegenseitige Zuschustern von lukrativen"Ehrenämtern" und Beraterverträgen innerhalb der Familie; das Alimentieren desengsten Führungszirkels und die Einbindung einer Vielzahl von SPD-Genossen inJobs, Vorstands- und Aufsichtsämter - damit ja niemand auf die Idee kommt,genauer hinzuschauen oder gar den Mund aufzumachen. Wer wollte bei so vielmafiösem Instinkt erwarten, dass auch nur einer der endlich zurückgetretenenRichters Einsicht oder Reue zeigte? Nun richtet sich der Fokus auf denFrankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Nicht, weil die böse Presse keineRuhe geben würde. Auch nicht, weil Feldmanns Frau bei der Awo ein viel zu hohesGehalt bezog. Schließlich ist der Frankfurter Oberbürgermeister selbst denNetzwerken und Seilschaften der Awo, besser der Richters entwachsen. Egal ob ausNaivität oder Mitwisserschaft: Feldmann trägt eine gehörige PortionMitverantwortung dafür, dass bundesweit nicht nur die Awo, sondern auch dieanderen Wohlfahrtsverbände bei vielen Bürgern unter Generalverdacht stehen.Unter dem Generalverdacht, aus der Versorgung von Bedürftigen ein frivolesGeschäft mit der Armut zu machen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4467549OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell