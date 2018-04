Saurer eröffnet neues Technologie-Zentrum in Arbon

Arbon (awp/sda) - Der Textilmaschinenhersteller Saurer eröffnet in Arbon ein neues Technologie-Zentrum. Zehn Fachleute werden dort Maschinen entwickeln, welche moderne Informations- und Kommunikationstechnik miteinander verknüpfen.

In den kommenden Jahren werde das Technologie-Zentrum mit weiteren Fachleuten ausgestattet, teilte der Konzern am Freitag mit. Das Technologie-Zentrum in Arbon werde eng mit den bestehenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Saurer-Gruppe zusammenarbeiten.

Ziel sei, Maschinen mit minimalem Energieverbrauch, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten