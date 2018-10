Saure Gurke für sexistisches ZDF-Interview mit Angelique Kerber

München (ots) - Die ZDF-Sportredaktion hat für ihre sexistischeFragestellung in einem Interview mit Angelique Kerber nach ihremWimbledon-Sieg die "Saure Gurke" erhalten. Die rund 300 Medienfrauenvon ARD, ZDF, DW, Deutschlandradio und ORF stimmten in ihremjährlichen Herbsttreffen mehrheitlich dafür, das Interview, in demKerbers sportliche Leistung kaum gewürdigt, aber ihr Flirtverhaltenausgiebig seziert wurde, mit dem Negativpreis auszuzeichnen.Eine deutsche Topathletin hat 22 Jahre nach Steffi Graf einenhistorischen Sieg errungen, und der Sportreporter konzentriert sichim Interview mit Angelique Kerber darauf, herauszufinden, mit welchemder männlichen Finalisten sie lieber tanzen würde. Da müsse man sichschon fragen, ob im Umkehrschluss einem der männlichen Athletensolche Fragen gestellt werden würden. Das sei Sexismus pur, so dieBegründung der Jury zur Nominierung.ZDF-Sportreporter Martin Wolff reagierte mit einer Entschuldigung."Die Frage nach den Flirts - ein Fehlgriff. Ich habe mich vielleichtvon der relaxten Gesprächsatmosphäre hinreißen lassen, gelungen wares jedenfalls nicht", so Wolff zu seinem Interview. Wichtig sei ihmaber auch, dass es bereits ein erstes Interview direkt nach dem Siegvon Kerber gegeben hätte, in dem er alle relevanten journalistischenFragen gestellt hätte, während dieses zweite Interview einen Tagspäter bewusst und in Absprache mit der Redaktion atmosphärischergehalten werden sollte.Der Negativpreis "Saure Gurke" wird seit 1980 von den Medienfrauenbei ARD, ZDF, DW, Deutschlandradio und ORF auf ihrem alljährlichenHerbsttreffen an Beiträge verliehen, in denen Frauen entweder garnicht vorkommen, lediglich über ihren Körper definiert oder alsüberidealisierte Rolemodels präsentiert werden.Bei der diesjährigen Veranstaltung beim Bayerischen Rundfunk inMünchen wurde der Verleihungsprozess verändert: Alle der über 300anwesenden Medienfrauen konnten abstimmen und aus drei von einer Jurybereits im Vorfeld bestimmten Nominierungen auswählen. Neben demKerber-Interview der ZDF-Sportredaktion waren auch noch die männlichdominierten Show- und Quizformate im Vor- und Hauptabendprogramm desErsten sowie die "Checker"-Formate beim KiKA für das Fehlen einerCheckerin nominiert.Die Clips sind unter:https://www.herbsttreffen-medienfrauen.de/saure-gurke.html.Pressekontakt:Kathrin Buchner, Koordination AG Saure GurkeE-Mail: kathrin.buchner@br.deTelefon: 0171/5477785Original-Content von: Herbsttreffen der Medienfrauen, übermittelt durch news aktuell