Saum & Viebahn ist beliebteste Raumausstattungs-Marke (FOTO)

Kulmbach (ots) - Der Textilverlag Saum & Viebahn ist "Kundenliebling 2020"Focus Money zeichnet beliebteste Verbrauchermarken ausDer international tätige Textilverlag Saum & Viebahn wurde Mitte Mai vom Wirtschaftsmagazin Focus Money im Rahmen einer Studie zum "Kundenliebling 2020" mit dem Prädikat Gold in der Kategorie Raumausstattung ausgezeichnet.Hintergrund der von Focus Money beim Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Auftrag gegebenen Studie ist die Tatsache, dass Verbraucher in Deutschland bei ihrer Produktauswahl sehr markenaffin sind und für die Markenauswahl immer häufiger Online-Quellen zu Rate ziehen. Sie informieren sich in Kundenbewertungsportalen, lesen Produktrezensionen und teilen ihre Markenerfahrungen mit der Online-Community, beispielsweise über Facebook oder Instagram.So wird im digitalen Zeitalter sowohl die Selektion von Marken unterstützt als auch das Vertrauen in die eigenen "Lieblingsmarke" nachhaltig aufgebaut.Für die Studie hat das IMWF im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 zu rund 20.000 Marken aus 292 Branchen Aussagen zu Preis, Service und Qualität unter die Lupe genommen und rund 39 Millionen Nennungen analysiert. Die Ergebnisse wurden in einem Punktesystem festgehalten und die Auszeichnung "Kundenliebling" anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. In der Kategorie Raumausstattung hat Saum & Viebahn die höchste Punktzahl und damit das Prädikat Gold erhalten."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung 'Kundenliebling 2020', denn das zeigt uns, dass die Fachhändler und Verbraucher unsere Anstrengungen in Marketing und Produktentwicklung honorieren", sagt Andreas Klenk, Geschäftsführer von Saum & Viebahn. "Wir sehen diese Auszeichnung daher als Motivation, unseren Weg gemeinsam mit unseren Partnern im Handel fortzuführen."Über das Unternehmen:Saum & Viebahn ist ein international tätiger Textilverlag mit Sitz in Kulmbach. Zum Produktportfolio gehören Möbel- und Dekorationsstoffe, Gardinen und innenliegender Sonnenschutz sowohl für den privaten Wohnbereich als auch - mit einer eigenständigen Contract-Kollektion - für den Objekt-Sektor.Saum & Viebahn vertreibt außerdem renommierte Marken wie Alcantara ®, Charmelle und Duette ®. Mit seinem textilen Angebot ist das im Jahr 1900 gegründete Unternehmen Partner für Raumausstatter, Fachhändler, Architekten, Objekteure und Industrie.Im Jahr 2019 wurde der Memminger Heco Textilverlag zu 100% von Saum & Viebahn übernommen.Pressekontakt:Pressekontakt: Saum & Viebahn Astrid Reuther E.-C.-Baumann-Straße 12 95326 Kulmbach Tel.: +49 (0)9221 800 - 138 Fax: +49 (0)9221 800 - 87 reuther@saum-und-viebahn.de http://www.saum-und-viebahn.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145081/4620061 OTS: Saum & ViebahnOriginal-Content von: Saum & Viebahn, übermittelt durch news aktuell