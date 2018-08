Saul Centers: War es das nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Moovly Media":

An der Börse New York schloss die Saul Centers-Aktie am 24.08.2018 mit dem Kurs von 59,04 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Saul Centers entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Saul Centers weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,52 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,55 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Saul Centers mit einem Wert von 39,36 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Real Estate" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 105 , womit sich ein Abstand von 63 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Sentiment und Buzz: Saul Centers lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Saul Centers in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".