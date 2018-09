"Sauguad": Digitalagentur führt bayrische Feiertage in Norddeutschland ein

Lübeck/Hamburg (ots) - Die Agenturgruppe MSM.digital führt diebayrischen Feiertage für ihre norddeutschen Standorte ein. 60Mitarbeiter in Lübeck, Hamburg und Berlin freuen sich über vierzusätzliche freie Tage im Jahr. Die Idee kam von den Gründern undGeschäftsführern Torsten Oppermann (Nordlicht) und Markus Oeller(gebürtiger Bayer), die zur Feier gleich mal ein eigenes Oktoberfestmit Obazda, Bier und Fischbrötchen für ihre Teams spendierten."Es ist Zeit für Gleichberechtigung bei den Feiertagen""Uns ging es darum, dem Team etwas Gutes zu tun. Und wir dachtenuns, was die Bayern können, können wir auch. Es ist doch unfair undunlogisch, dass in Deutschland so unterschiedliche Feiertagsregelnexistieren. Und da ich kein Politiker, sondern Unternehmer bin, kannich es nicht fürs ganze Land ändern, aber zumindest bei uns in derUnternehmung. Nun herrscht auch endlich Gleichberechtigung in SachenFeiertage für alle Mitarbeiter bei uns", erklärt Oppermann."Hoffentlich schließen sich uns andere norddeutsche Unternehmenan"Oeller fügt hinzu: "Als Bayer, der in den hohen Norden gezogenist, hat es mich schon immer genervt, dass ich die Feiertage nichtmit Freunden und Familie in meiner Heimat verbringen konnte. Es warhöchste Zeit, dies zu ändern. Und vielleicht schließen sich uns jaandere Unternehmen im Norden an und es wird eine Bewegung draus. Daswäre doch mal was."Die Mitarbeiter von MSM.digital freuen sich über die vierzusätzlichen freien Tage im Jahr (Heilige Drei Könige am 6. Januar,Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt am 15. August und Allerheiligen am 1.November). Einbußen beim Gehalt gibt es nicht. Die Feiertage sind einGeschenk an alle Mitarbeiter."Wirtschaftlich ist das kein Nachteil, schaut man sich dieRahmendaten von Bayern an""In Bayern gibt es, je nach Gemeinde, 13 Feiertage, also drei odersogar vier Tage mehr als in Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin.Wirtschaftlich ist das kein Nachteil, schaut man sich die Rahmendatendes Freistaats an", erklärt Oeller. "Außerdem ist unsere Kundschaftglobal aufgestellt. Wir arbeiten sowieso über verschiedene Zeitzonenhinweg. Und natürlich sind wir unabhängig von Uhrzeiten undFeiertagen für unsere Kunden da, wenn es irgendwo brennt oder etwasDringendes ansteht." Auf der Kundenliste von MSM.digital stehen unteranderem AEG, Microsoft, Samsung, Facebooks Oculus und das Start-upRing, das von Amazon gekauft wurde. Die Agenturgruppe MSM.digitalist Spezialist für digitale Kommunikation sowie Marketing am Point ofSale.Auf die Frage, was die Gründer von MSM.digital mit den neuenfreien Tagen anfangen, sind sie sich einig: "Auftanken und Zeit mitunseren Familien verbringen. Einfach das Mehr an Freiheit genießen",erklärt Oppermann.BildmaterialDie Verwendung des Bildes ist unter Nennung der Quelle fürredaktionelle Zwecke freigegeben. Bildnachweis: Klaus KnuffmannTorsten Oppermann (Nordlicht) und Markus Oeller (gebürtiger Bayer)führen für ihre Agenturgruppe MSM.digital die bayrischen Feiertage inNorddeutschland ein. Zur Feier spendierten sie ein eigenesOktoberfest mit Obazda, Bier und Fischbrötchen für ihre Teams.(v.l.n.r.)Bild zum Download: http://bit.ly/2xntgbmWeitere Bilder auf Anfrage.Über MSM.digitalMSM.digital ist eine inhabergeführte Agenturgruppe fürOmni-Channel-Marketing. Sie hilft führenden Unternehmen dabei, ihreProdukte und Marken entlang aller Touchpoints der Customer Journey zuinszenieren, bekannter zu machen und eine starke, langfristigeKundenbindung zu erzielen - für mehr Markenbekanntheit, starkeUmsätze und treue Kunden. Das Leistungsportfolio der Agenturgruppeumfasst die Bereiche digitale Kommunikation (MSM.digitalCommunications), digitale Transformation im Retail, POS- undIn-Store-Marketing (MSM.digital Channel Marketing), ExperientialMarketing und Retail Staffing (MSM.digital Brandmates) sowieTechnologie-Entwicklung für Web, App und VR (MSM.digital TechnologySystems). Die Stärke von MSM.digital liegt in der strategischen,unitübergreifenden Kombination modernster Marketing-Instrumente, wieReichweitenkampagnen durch PR, Social-Media- undInfluencer-Marketing, E-Commerce-Inszenierungen und die Schaffung vonErlebniswelten am POS. Die Agenturgruppe beschäftigt zurzeit 95Mitarbeiter (u. a. Strategie, Konzeption, Kreation, Text,Account/Project Management, System Architects) an den StandortenHamburg, Berlin, Lübeck, Nürnberg und Pune/Indien. Zu denReferenzkunden zählen führende Marken aus den Bereichen Technologie,Software, Entertainment und Consumer Electronics wie AEG, AVM, BANDAINAMCO, Electrolux, Electronic Arts, Facebooks Oculus, Microsoft,Samsung und Warner Bros. www.msm.digitalPressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTelefon: +49 (0)40 32 90 47 38 0E-Mail: MSM.digital@frauwenk.deOriginal-Content von: MSM.digital, übermittelt durch news aktuell