Saugroboter von Dreame gewinnt zum dritten Mal in Folge den Red Dot Design Award 2022 für Produktdesign

Peking, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -Dreame Technology, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, ist mit dem Red Dot Design Award 2022 ausgezeichnet worden. Der Dreame Z10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion des Unternehmens wurde dank des unermüdlichen Fokus der Marke auf Innovation in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet. Damit wird Dreame Technology im dritten Jahr in Folge mit den renommierten Red Dot Design Awards ausgezeichnet.Als Sieger in der Kategorie „Produktdesign" steht der Dreame Bot Z10 Pro für einen Durchbruch im Bereich der Staubsaugerroboter. Er bietet ein nahtloses Reinigungserlebnis, das sowohl intelligent als auch bequem ist und innovatives Design und leistungsstarke Funktionen miteinander vereint. Der Dreame Bot Z10 Pro verfügt über einen großen 4L-Staubsammelbeutel und kehrt nach jeder Bodenreinigung automatisch zur Auto-Leerbasis zurück, um den Staubbehälter zu entleeren. Das innovative Design der Doppelluftkanäle sorgt zudem dafür, dass Staub effektiver und gleichmäßiger entsorgt wird. Unterdessen sorgt die 4000 Pa-Saugkraft mit Superladekraft für eine gründlichere und mühelose Reinigung des hartnäckigsten Staubes sowie für Staubsaugen und Wischen in einem Arbeitsdurchgang. In Kombination mit der LDS-LIDAR-Navigation und der hochpräzisen 3D-Technologie gewährleistet der Dreame Bot Z10 Pro dank anpassbarem Betrieb nach Karte und Sprachsteuerung über den intelligenten Lautsprecher auch eine flächendeckende Reinigung. Der große Akku mit 5200 mAh ermöglicht den Benutzern mehr Reinigungsdurchgänge mit einer Ladung.„Wir fühlen uns geehrt, auch in diesem Jahr mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet zu werden und betrachten dies als riesige Anerkennung unserer Produktdesign-Strategie", erklärte Hao Yu, Gründer und CEO von Dreame Technology. „Unser Ziel ist es, die Kernfunktionen unseres Produktes weiter zu verbessern. Außerdem wollen wir unsere Produkte mit besseren Designideen aufwerten und die Art und Weise ändern, wie Verbraucher weltweit ihre traditionellen Haushaltsreinigungsgeräte sehen – nicht nur als großartige Reinigungsprodukte, sondern auch als edle Kunstwerke und Dekorationsgegenstände."Ende 2021 hat Dreame Technology auch erfolgreich den selbstreinigenden Saugroboter mit Wischfunktion Dreame Bot W10 – sein neuestes Roboter-Staubsauger-Design – in Europa, Nordamerika und China auf den Markt gebracht. Das Produkt war sofort ein Hit und erreichte sogar Platz eins auf den Amazon-Listen für „Neuerscheinungen" auf dem deutschen, französischen, italienischen und spanischen Markt. Der Dreame Bot W10 hat hohe Bewertungen und positive Kritiken von zahlreichen Medien wie TechRadar (https://www.techradar.com/reviews/dreame-bot-w10-robot-vacuum), ZDNet (https://www.zdnet.com/article/dreame-bot-w10-review-self-cleaning-robot-vacuum-and-mop-is-superbly-smart/) sowie der Fachwebsite für Staubsauger, Best Cordless Vacuum Guide (https://www.bestcordlessvacuumguide.com/dreame-bot-w10-review/), erhalten, die das intelligente Erlebnis und seine leistungsstarke, unkomplizierte Reinigung gelobt haben.Der renommierte Red Dot Design Award wurde in den 1950er Jahren gegründet und zeichnet herausragendes Design aus der ganzen Welt aus. Die Beiträge werden auf der Grundlage von Designqualität und Innovationsgrad bewertet. Jedes Jahr nehmen Designer und Unternehmen aus der ganzen Welt an dem Wettbewerb teil und reichen ihre herausragenden Kreationen nach den Kriterien der verschiedenen Kategorien ein.Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt spezialisiert hat und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech).Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dreame-technology.com.