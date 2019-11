Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Seit 1998 hat Saudi-Arabiendie Umsetzung des Healthy Cities Program (HCP) derWeltgesundheitsorganisation (WHO) angenommen. Folglich hat das Land30 Städte in mehreren Phasen registriert. Es wurden enormeAnstrengungen unternommen, und bis heute wurden fünf Städte mit denWHO-Zertifizierungen ausgezeichnet. Dies führte zu einer erhöhtenDynamik unter allen Städten des Programms, um das gleiche Ziel füreine gesündere Bevölkerung zu erreichen.Die meisten "gesunden Städte" in Saudi-Arabien werden durchstaatliche Dienstleistungen mit den Infrastrukturkriterien versorgt.Im Jahr 2016 florierte das Programm mit der Einführung der SaudiVision 2030. Das Programm passte sich nahtlos in die Vision ein,unter anderem durch die Initiative "Quality of Life" und ihreangestrebten Ziele, die Erhöhung der Lebensdauer, die Beteiligung derGemeinden und die Vielfalt der Grünanlagen. Sie steht auch imEinklang mit der Initiative zur Senkung der Arbeitslosenquoten.Insgesamt strebt die Regierung drei saudische Städte an, die zu den100 besten lebenswerten Städten der Welt gehören.Die Beteiligung der Gemeinschaft an lokalen Entscheidungsprozessenhat deutlich zugenommen. Gemeindemitglieder,Nichtregierungsorganisationen und der Privatsektor engagieren sichfür die Förderung von "Gesunden Städten", um eine Rolle beigesellschaftlichen Entscheidungen zu spielen und die Ressourcen derStadt bestmöglich zu nutzen.HCP trägt effektiv zu internationalen Konferenzen und Foren bei,um das Königreich als Erfolgsmodell in der EMRO-Region der WHO zurepräsentieren; seine Beteiligung in Sharjah, Kuwait, Oman undBelfast sind nur einige Beispiele. Das Programm hat auch mehrereerfolgreiche Initiativen im städtischen Maßstab durchgeführt. DieseInitiativen zielten auf alle Bereiche der Gesellschaft und dientenBildungs-, Umwelt-, Gesundheits- und Wirtschaftszwecken.Das Programm zielt auf die Verbesserung der öffentlichenGesundheit ab, um die Durchführung anderer gesundheitsbezogenerKampagnen, Veranstaltungen und Programme in den Städten zuerleichtern und zu fördern. Kampagnen wie die Zusammenarbeit mit demTabakkontrollprogramm führten zu tabakfreien Städten. Darüber hinausüberschneiden sich die HCP-Kriterien stark mit den Zielen fürnachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs). Damit hat dasProgramm eine höhere Priorität auf der nationalen Agenda erhalten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1029717/Saudi_Ministry_of_Health.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1029718/Saudi_Ministry_of_Health.jpgPressekontakt:Faiz Khiljiemail: fkhilji@moh.gov.saGesundheitsministeriumRiad 11167Telefon: +966-50-746-5162Original-Content von: Saudi Ministry of Health, übermittelt durch news aktuell