Saudische Unterstützung steigert Aktivität des Hafens von Aden

Aden, Jemen (ots/PRNewswire) - Der Hafen von Aden verzeichnete 2019 einRekordjahr und sah die größte Steigerung des Volumens entladener Fracht seinerGeschichte. Die saudischen Kräne für den Hafen trugen signifikant zu diesemhöheren Volumen bei Hilfsgütern und Importen bei.Abdullah Al-Sharafi, Direktor für Information der jemenitischen Hafenbehörde,bestätigte eine Steigerung entladener Güter um 14 % im Vergleich zu 2018, nebeneiner Steigerung der umgeschlagenen Container um 17 %. Abdullah Al-Sharafisagte, dass der Hafen im Verlauf des letzten Jahres in seinem Container-Terminalmehr als 5 Millionen Tonnen Fracht entladen habe. Der Hafen von Aden erreichtezudem beim Umschlag von Trockenfracht eine Steigerung um 14 % und verzeichnete637.042,5 Tonnen.Das Königtum Saudi-Arabien hat dem Hafen zwei Kräne mit einer Kapazität von je60 Tonnen geliefert. Dies ist Teil der Unterstützung im Rahmen des saudischenProgrammes für Entwicklung und Wiederaufbau des Jemen (SDRPY). Im Rahmen diesesProgrammes werden Häfen in einer Reihe jemenitischer Gouvernements unterstützt.Saudi-Arabien hat den Häfen Mokka und Mukalla je einen Kran mit einer Kapazitätvon 60 Tonnen zur Verfügung gestellt, sowie den Häfen Nishtun und Sokotra jeeinen Kran mit einer Kapazität von 30 Tonnen.Die Wichtigkeit der saudischen Unterstützung liegt in ihrer Potenz, dieKapazität und Effizienz der Häfen des Jemen generell zu steigern und damit denFluss humanitärer Hilfe, medizinischer Materialien und kommerzieller Lieferungenin das Land zu beschleunigen.Der Hafen von Aden nahm seine Tätigkeit im Jahr 2016 nach einem Stillstand vonfast fünf Monaten wieder auf. Der Hafen liegt am Golf von Aden an derjemenitischen Südküste und ist einer der größten natürlichen Häfen der Welt.1950 war Aden nach der Anzahl der Schiffe, die den Hafen anliefen, hinter NewYork der zweitgrößte Hafen der Welt.