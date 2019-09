Saudische Notenbank stellt Geldspritzen in Aussicht

RIAD (dpa-AFX) - Die Notenbank Saudi-Arabiens hat der heimischen Finanzwirtschaft angesichts der Angriffe vom Wochenende Geldspritzen in Aussicht gestellt.



Die Zentralbank stehe bereit, Liquidität zur Verfügung zu stellen, sagte der saudische Notenbankchef Ahmed Abdulkarim Alkholifey am Dienstag in der Hauptstadt Riad. Mit Währungsreserven von etwa einer halben Billion US-Dollar sei es "jederzeit möglich, an den Märkten zu intervenieren".

Die Zentralbank rechnet zwar nicht mit einem Liquiditätsengpass in der Wirtschaft, beachte aber mögliche Risiken. Die Drohnenangriffe auf die größte Ölanlage des Königreichs vom vergangenen Wochenende hat die Rohölproduktion des Landes auf einen Schlag in etwa halbiert. Die Erlöse aus dem Ölexportgeschäft sind die mit Abstand größte Einnahmequelle des an Erdöl reichen Landes. Außerdem könnte der Angriff den seit langem geplanten Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco beeinträchtigen./bgf/jsl/jha/