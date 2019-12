Saudi-Aramco-Aktie schnellt 10 % in die Höhe: Warum kluge Investoren jetzt besonders vorsichtig sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

Die Aktie von Saudi Aramco hat gleich zu Beginn ihres Börsenhandels einen fulminanten Start hingelegt. Ausgehend von einem Kursniveau von 35,20 Saudi-Riyal wurde relativ zeitnah nach dem Handelsstart bereits ein Kursniveau von 38,70 Saudi-Riyal erreicht. Das entspricht in der Spitze einem fulminanten Kursplus von 9,9 % und somit fast 10 % innerhalb weniger Stunden.

Alle, die das für eine gewaltige Dynamik halten, sollten hierbei jedoch bedenken, dass es sich bei Saudi-Aramco um einen Konzern handelt, der es immerhin auf ein Börsengewicht von 1,88 Billionen (!) US-Dollar bringt. Definitiv eine gewaltige Messlatte, denn ein solches Kursplus entspricht immerhin dem Börsenwert von SAP. Übrigens, SAP ist nichts weniger als der größte deutsche börsennotierte Konzern.

Wenn du mich fragst, sollten Investoren daher vorsichtig sein, was hier das weitere Potenzial anbelangt. Auch weil bereits Vergleiche mit der ehemaligen Volksaktie Deutsche Telekom angestellt werden. Allerdings existieren auch weitere Baustellen, die bewertungstechnisch drücken können.

Was wird Saudi Aramco noch erreichen?

Eine erste gigantische Frage, die sich Investoren bei Saudi Aramco stellen sollten, ist folgende: Was möchte der saudische Ölkonzern noch erreichen. Eine Frage, die wir in vielerlei Hinsicht interpretieren können. Allerdings fokussieren wir uns im Folgenden auf das Bewertungstechnische und auch das Operative.

Saudi Aramco kam im vergangenen Jahr bereits auf einen Nettogewinn in Höhe von 111,1 Mrd. US-Dollar, was knapp einem Wert von 100 Mrd. Euro entsprechen würde. Der globale Ölmarkt scheint daher bereits weitgehend abgegrast, beziehungsweise erobert worden zu sein, um hier noch signifikante Veränderungen zu erreichen. Zumal insbesondere Saudi-Arabien als OPEC-Mitgliedstaat derzeit um Förderkürzungen bemüht ist, auch um den Börsengang seines Schützlings zum Erfolg werden zu lassen.

Um weitere 10 % zu wachsen, müsste Saudi-Aramco jedoch Gigantisches bewegen. Ausgehend von dem Hundert-Milliarden-US-Dollar-Ergebnis wären für einen 10%igen Anstieg weitere 10 Mrd. US-Dollar notwendig. Definitiv kein Pappenstiel und Wachstum scheint in Anbetracht des Ölmarktes und der schieren Größe schwierig. Zumindest, wenn es signifikant werden soll.

Auch bewertungstechnisch könnte es schwierig werden. Die inzwischen 1,88 Billionen US-Dollar wirken schließlich ebenfalls bremsend, auch in Anbetracht der derzeitigen operativen Größe. Und um weitere 10 % hinzuzugewinnen, müsste Saudi-Aramco einen weiteren Börsenwert in der Größenordnung eines SAP-Konzerns dazugewinnen. Zumindest Stand heute, wobei die Messlatte stetig höher liegt. In meinen Augen scheint das operative und kurstechnische Potenzial daher irgendwie limitiert zu sein. Das sollten Investoren hier bedenken.

Die aktuelle Bewertung ist recht hoch

Zudem sollten Investoren sehr sorgfältig das Bewertungsmaß im Auge behalten. Wie wir es auch drehen und wenden, bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von fast 1,88 Billionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 111,1 Milliarden US-Dollar beträgt das derzeitige Bewertungsmaß fast das 17-Fache der Nettogewinne. Ein Maßstab für einen Milliardenkonzern mit fragwürdigen Wachstumsaussichten in einem zyklischen und momentan limitierten Markt.

Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S), das hier bewertungstechnisch aufgrund seiner Bewertung von über 200 Mrd. US-Dollar größenmäßig vielleicht eher bedingt als Referenzwert taugt, kommt jedenfalls auf ein derzeitiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 10,4 und liegt deutlich unter diesem Wert.

Fundamental könnte die Aktie von Saudi Aramco daher ebenfalls eher oberklassig sein. Dabei sollten Investoren womöglich ebenfalls erst einmal darauf achten, was in den kommenden Quartalen und Jahren erwirtschaftet wird, um hier ein gutes Gespür für die weiteren Zahlen zu bekommen.

Hohe Bewertung, wenig Potenzial = Falle?

Die Aktie von Saudi Aramco hat unterm Strich einen rekordverdächtigen Börsenstart hingelegt, daran gibt es wenig zu rütteln. Allerdings scheint die Bewertung hier nicht bloß gemessen an der Marktkapitalisierung hoch zu sein. Auch die Dynamik der ersten Tage ist bemerkenswert und Investoren sollten überlegen, was ein 10%iger Anstieg hier denn genau bedeutet.

In meinen Augen könnte es sich daher anbieten, etwas skeptisch auf die Aktie dieses neuen Ölakteurs zu blicken. Denn in diesem Markt gibt es attraktivere, besser kalkulierbare und vermutlich auch solidere Alternativen.

