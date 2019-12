Saudi-Arabien übernimmt den G20-Vorsitz für 2020

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Das Königreich Saudi-Arabien übernimmt heute, am 1. Dezember 2019,die G20-Präsidentschaft für das Jahr 2020.- Die saudische G20-Präsidentschaft wird sich auf die "Realisierungvon Chancen des 21. Jahrhunderts für alle" konzentrieren.- Das Königreich Saudi-Arabien lobt die Arbeit des japanischenG20-Vorsitzes im Jahr 2019 und wird dessen Bemühungen um eineweltweite Zusammenarbeit weiterhin unterstützen.Das Königreich Saudi-Arabien übernimmt heute den G20-Vorsitz bis zumGipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Riad am 21. bis 22. November2020. Die saudische G20-Präsidentschaft lobt die Arbeit des japanischenG20-Vorsitzes im Jahr 2019 und wird dessen Bemühungen um eine weltweiteZusammenarbeit weiterhin unterstützen.Seine Königliche Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud,Kronprinz und stellvertretender Premierminister, kommentierte diePräsidentschaft wie folgt:"Die saudische G20-Präsidentschaft ist entschlossen, die Arbeit von Osakafortzusetzen und einen multilateralen Konsens zu fördern. In Zusammenarbeit mitunseren G20-Partnern werden wir uns bemühen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen undChancen zu realisieren, damit wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellenkönnen."Seine Königliche Hoheit der Kronprinz fügte hinzu:"Das Königreich Saudi-Arabien befindet sich an einem Knotenpunkt von dreiKontinenten - Asien, Afrika und Europa. Mit der Gastgeberschaft für die G20 wirddas Königreich eine wichtige Rolle spielen, indem es die Perspektive des NahenOstens und Nordafrikas teilt. Wir glauben, dass dies eine einzigartigeGelegenheit sein wird, den Konsens in internationalen Fragen zu gestalten,während wir die Welt im Königreich begrüßen."Das Königreich wird die Arbeit der G20 unter dem Motto "Chancen des 21.Jahrhunderts für alle verwirklichen" leiten und sich auf drei Zielekonzentrieren:- Menschen befähigen, indem die Bedingungen geschaffen werden, unterdenen alle Menschen - insbesondere Frauen und junge Menschen -leben, arbeiten und erfolgreich sein können.- Schutz des Planeten durch Förderung gemeinsamer Anstrengungen inden Bereichen Ernährung und Wassersicherheit, Klima, Energie undUmwelt.- Gestaltung neuer Grenzen durch die Annahme langfristiger, mutigerStrategien, um die Vorteile von Innovation und technologischenFortschritten zu teilen.Während seiner G20-Präsidentschaft setzt sich das Königreich Saudi-Arabien dafürein, sicherzustellen, dass die G20 weiterhin ein breites Spektrum voninternationalen Perspektiven widerspiegeln. Im Einklang mit dieser Verpflichtunghat das Königreich Einladungen an das haschemitische Königreich Jordanien, dieRepublik Singapur, das Königreich Spanien und die SchweizerischeEidgenossenschaft ausgesprochen. Darüber hinaus sind auch regionaleOrganisationen eingeladen, darunter der Arabische Währungsfonds (AMF), dieIslamische Entwicklungsbank (IsDB) sowie die Sozialistische Republik Vietnam alsVorsitzende der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN), die RepublikSüdafrika als Vorsitzende der Afrikanischen Union (AU), die VereinigtenArabischen Emirate als Vorsitzende des Golf-Kooperationsrates (GCC) und dieRepublik Senegal als Vorsitzende der Neuen Partnerschaft für die EntwicklungAfrikas (NEPAD).Internationale Organisationen haben in der Vergangenheit einen bedeutendenBeitrag zur G20-Agenda geleistet. Zu den geladenen internationalenOrganisationen für 2020 gehören die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation(FAO), der Rat für Finanzstabilität (Financial Stability Board, FSB), dieInternationale Arbeitsorganisation (IAO), der Internationale Währungsfonds(IWF), die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(OECD), die Vereinten Nationen (VN), die Weltbank-Gruppe (WBG), dieWeltgesundheitsorganisation (WHO) und die Welthandelsorganisation (WTO).Im Vorfeld des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs wird dasKönigreich Saudi-Arabien mehr als 100 Veranstaltungen und Konferenzenveranstalten, darunter Ministertagungen und Treffen von Beamten und Vertreternder Zivilgesellschaft, darunter Business 20, Youth 20, Labour 20, Think 20,Civil 20, Women 20, Science 20 und Urban 20.Weitere Informationen, einschließlich der Tagesordnung des Vorsitzes und desvollständigen Veranstaltungsprogramms, finden Sie auf der G20-Website:www.g20.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1037650/G20_Saudi_Arabia_2020_Logo.jpgPressekontakt:G20Media@saudisecretariat.gov.sa+966-11-829-6129Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139224/4455525OTS: G20 Saudi SecretariatOriginal-Content von: G20 Saudi Secretariat, übermittelt durch news aktuell