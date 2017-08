Saudi-Arabien stellt Digitalplattformen vor für weltweiten Einblick in den Haddsch

Dschidda, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Hajj2017.org (http://www.Hajj2017.org) undSaudiWelcomesTheWorld.org (http://saudiwelcomestheworld.org/) bietenaktuelle Informationen für Pilger, Publikum und Medien weltweitDas saudi-arabische Ministerium für Kultur und Informationen(kurz: MOCI oder Ministry of Culture and Information) hat inVorbereitung auf den Haddsch zwei Digitalplattformen bereitgestellt,auf denen Pilgerreisende nach Mekka sowie das Publikum vor Ort wieauch weltweit und die landeseigenen und internationalen MedienInformationen und Einblicke finden können.SaudiWelcomesTheWorld.org (http://saudiwelcomestheworld.org/)steht im Zeichen von Mitgefühl und Inklusion für alle nah und fern.Auf ihr kommen Berichte von Millionen von Pilgern jeder ethnischenHerkunft, Rasse, Hautfarbe und Kultur zur Sprache, deren Weg fürviele zum Höhepunkt ihres spirituellen Lebens wird. Die Plattformverschafft einen offenen Einblick in diese Wege und lädt die Weltein, die wahren Werte des Islam zu erfahren und diese mitzutragen.Es unterstützt in dieser Funktion das Medienportalhttp://www.Hajj2017.org, das Informationen, Aktuelles und Neuigkeitenüber den Haddsch 2017 enthält. Auf diesem Portal haben JournalistenZugang zu Medienmaterial und können dieses herunterladen, wie z. B.Bilder, Infografiken und Pressemitteilungen. Benutzer des Portalskönnen auch Live-Streams aus allen offiziellen Kanälen anzeigen.Der Haddsch ist eine der fünf Säulen des Islam und besteht aus derPilgerfahrt nach Mekka, wo religiöse Riten, wie sie im Koranbeschrieben sind, befolgt werden. Jeder erwachsene Muslim istverpflichtet, einmal im Leben nach Mekka zu pilgern, vorausgesetzt eroder sie ist körperlich und finanziell dazu in der Lage.Mehr als 1,5 Millionen Pilger sind bereits in Saudi-Arabieneingetroffen, und es werden weitere 500.000 Pilger zum Haddscherwartet, der am 30. August beginnt und bis zum 4. Septemberandauert.Pressekontakt:Pressevertreter können sich bei Fragen an diese Stelle wenden:Das CIC (Center for International Communication), Ministry of Cultureand Information, Königreich Saudi-Arabien; Telefon: +966 53 839 3535,E-Mail: cic@moci.gov.sa, Twitter: @CICSaudiOriginal-Content von: Ministry of Culture and Information, Kingdom of Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuell