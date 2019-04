Saudi-Arabien startet 11 neue Entwicklungsprojekte in der jemenitischen Provinz Haddscha

Haddscha, Jemen (ots/PRNewswire) - Das saudische Entwicklungs- undWiederaufbauprogramm für den Jemen (Saudi Development andReconstruction Program for Yemen, SDRPY) hat im Bezirk Midi desGouvernements Haddscha im Nordwesten des Jemen neue Fabrikanlageneingeweiht. Über das Programm wurden bereits eine neue Schule, einGesundheitszentrum und einer Wasseraufbereitungsanlage aufgebaut.Zusätzlich zu diesen Projekten hat das SDRPY für den Bezirk Midi neueFischerboote mit Außenbordmotoren und auch eine neueInstandhaltungseinrichtung für die Boote zur Verfügung gestellt. DasSDRPY hat den Einwohnern des Bezirks zudem neue elektrischeGeneratoren sowie Filter für bereits vorhandene Generatorenbereitgestellt. Der Bezirk erhielt Gewächshäuser, landwirtschaftlicheGeräte, Dünger, Saatgut, Wassertankwagen, Nutzfahrzeuge sowieLeuchten für solarbetriebene Straßenlaternen. Schließlich gab dasSDRPY die vollständige Wiederherstellung der Küstenschutzstation imBezirk Midi bekannt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875911/Kingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2443854-1&h=3908640860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443854-1%26h%3D3476422214%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875911%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875911%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F875911%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_1.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875912/Kingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_2.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2443854-1&h=622078998&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443854-1%26h%3D4131537388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875912%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_2.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875912%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_2.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F875912%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_2.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875913/Kingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_3.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2443854-1&h=2907527931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443854-1%26h%3D1472190133%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875913%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_3.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875913%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_3.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F875913%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_3.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875915/Kingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_4.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2443854-1&h=2733569456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443854-1%26h%3D4144282719%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875915%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_4.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875915%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_4.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F875915%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_4.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875916/Kingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_5.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2443854-1&h=4146168027&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443854-1%26h%3D2980720328%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875916%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_5.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875916%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_5.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F875916%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_5.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875917/Kingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_6.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2443854-1&h=1170122805&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2443854-1%26h%3D1871615148%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875917%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_6.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F875917%252FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_6.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F875917%2FKingdom_of_Saudi_Arabia_Photo_6.jpg)Pressekontakt:Joseph DeRosa+966 54 086 0332Original-Content von: The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, übermittelt durch news aktuell