Saudi-Arabien schließt Büro von Nachrichtensender Al-Dschasira

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat das lokale Büro des Nachrichtensenders Al-Dschasira in dem Königreich geschlossen und dem Sender aus Katar die Lizenz entzogen.



Al-Dschasira habe Terrororganisationen unterstützt und versucht, die nationale Souveränität Saudi-Arabiens zu stören, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Montag mit Verweis auf das saudische Ministerium für Kultur und Information. Mehrere arabische Länder, darunter Katars Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hatten am Montag die diplomatischen Beziehungen zu dem Wüsten-Emirat abgebrochen./sus/DP/he