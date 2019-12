Saudi-Arabien gibt Haushalt für 2020 bekannt: Effiziente Bereitstellung und Unterstützung für Wachstum der Privatwirtschaft

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Der Haushalt 2020 sieht Gesamtausgabenvon 1.020 Mrd. SAR und 833 Mrd. SAR erwartete Einnahmen vor. DasHaushaltsdefizit für 2020 wird auf 187 Mrd. SAR (6,4% des BIP) geschätzt. Fürdas Haushaltsjahr 2019 wird erwartet, dass die tatsächlichen Ausgaben bei 1.048Mrd. SAR und die gesamten tatsächlichen Einnahmen bei 917 Mrd. SAR liegenwerden. Das Defizit wird voraussichtlich 131 Mrd. SAR betragen (4,7% desgeschätzten BIP 2019).Das Land hat 2019 sein Geschäftsumfeld weiter verbessern können, was im Ease ofDoing Business-Report 2020 der Weltbank gewürdigt wurde, wo das Königreichweltweit die Spitzenposition als Reformer einnahm und sich um 30 Plätze aufPlatz 62 verbesserte. 62% der 300 für den geschäftlichen Bereich geplantenReformen sind abgeschlossen, einschließlich eines neuen öffentlichenAusschreibungs- und Vergaberechts, neuer Handelsgerichte, eines neuenWettbewerbsrechts und geplanten Gesetzen für öffentlich-private Partnerschaften.Der Jahreshaushalt 2020 konzentriert sich auf "Vision 2030"-Projekte, weitereAnreize für die Privatwirtschaft, die Implementierung von Mega-Projekten undProgramme zur Umsetzung der Vision. Dies wird zu einer erheblichen Steigerungvon Effizienz und Effektivität führen, wobei zum einen der Abschluss zahlreichergroßer Investitionsprojekte und zum anderen die Zunahme öffentlich-privaterPartnerschaftsprojekte zur Reduzierung der Staatsausgaben beitragen werden.Die Regierung wird die Effizienz der Ausgaben sowohl für operationelle Ausgabenals auch für Investitionen weiter steigern. Diese Bemühungen zielen darauf ab,die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen und deren Erträge, sowohlwirtschaftlicher als auch sozialer Art, mittelfristig zu verbessern. DerHaushalt konzentriert sich weiterhin auf die Bereiche Bildung und Gesundheit.Die Haushaltsmittel für den Gesundheitssektor belaufen sich auf 167 Mrd. SAR,für den Bildungssektor werden 193 Mrd. SAR bereitgestellt, was zusammen 35% dergenehmigten Gesamtausgaben ausmacht.Seine Exzellenz Mohammed al-Dschadan, Finanzminister von Saudi-Arabien,erklärte: "Der Haushalt demonstriert das Bestreben der Regierung, dasWirtschaftswachstum zu fördern und zu erhalten und gleichzeitig die finanzielleNachhaltigkeit zu gewährleisten. Wir haben wirtschaftspolitische Maßnahmenverabschiedet, die auf das Wachstum des außerhalb des Erdölsektorserwirtschafteten BIP, qualitative Verbesserung der für unsere Bürger erbrachtenDienstleistungen und die Steigerung von Effizienz und Effektivität deröffentlichen Ausgaben, insbesondere der Sozialausgaben, abzielen. Gleichzeitigsetzt die Regierung ihr unerschütterliches Engagement fort, die Rolle desPrivatsektors in der Wirtschaft, die Schaffung von Arbeitsplätzen und dieDiversifizierung von Investitionen im Rahmen der saudischen "Vision 2030"-Zielezu stärken."Seine Exzellenz wies darauf hin, dass das Budget Statement für 2020 einbemerkenswertes Wachstum in verschiedenen Wirtschaftssektoren im Jahr 2019aufzeigt, einschließlich einer Wachstumsrate von 3,4% im zweiten Quartal desJahres beim privaten, außerhalb der Erdölsektors erwirtschafteten BIP. Erbetonte zudem, dass die Regierung die Umsetzung ihrer strategischen Ziele, dieauf die wirtschaftliche Diversifizierung ausgerichtet sind, durch dieEtablierung eines geeigneten Umfelds für Investitionen in vielversprechendeSektoren bei gleichzeitiger Schaffung eines stabilen wirtschaftlichen Rahmensfortsetzen wird.Die mittelfristige Revision der Prognosen für die reale BIP-Wachstumsrate lässtauf ein reales BIP-Wachstum von 2,3% für 2020 schließen. Es wird erwartet, dasssich das Wachstum mittelfristig im gleichen Tempo fortsetzt.Seine Exzellenz merkte an, dass sich die 22 auf strategische Sektorenausgerichteten Initiativen zur Unterstützung des Privatsektors in denBranchenwachstumszahlen des zweiten Quartals positiv niederschlagen. Der SektorGroß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels wuchs um 5,8%. Der SektorTransport. Lagerung und Kommunikation, zu dem auch Logistik und technischeDienstleistungen gehören, verzeichnete eine Wachstumsrate von 6,4%. Im SektorFinanzdienstleistungen, Versicherungen und Immobilien betrug die Wachstumsrate5,4%. Im Sektor Gemeinwesen, Soziales und persönliche Dienstleistungeneinschließlich Unterhaltung und Sport lag das Wachstum bei 7,4%. DieBauwirtschaft wies eine Wachstumsrate von 4,9% aus.Seine Exzellenz sagte abschließend, dass die Darlegung des Budgets dieBemühungen der Regierung widerspiegelt, die Transparenz zu erhöhen und dieEffizienz der Ausgaben und die fiskalische Performanz zu verbessern, und sichzugleich auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans fokussiert, umdie "Vision 2030"-Ziele umzusetzen.