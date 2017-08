Saudi Arabien erwartet 1,497 Millionen Pilger zum Hadsch

Jeddah, Saudi Arabien (ots/PRNewswire) -Das Königreich wird insgesamt etwa zwei Millionen internationalePilger willkommen heißenBis jetzt konnte Saudi Arabien 1,497 Millionen Pilger willkommenheißen, die zur Vorbereitung der jährlichen islamischen Pilgerreise,die am 30. August 2017 beginnt, ins Land kommen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/549175/Great_Mosque_of_Makkah_Pilgrims.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/549176/Great_Mosque_of_Makkah_Pilgrims.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/549177/Great_Mosque_of_Makkah_Pilgrims.jpg )Man erwartet, dass etwa zwei Millionen Menschen aus der ganzenWelt die Heilige Stadt Mekka in Saudi Arabien besuchen werden. Diesist das größte jährliche internationale Treffen und für viele Muslimeder Höhepunkt ihres spirituellen Lebens.Als eine der fünf Säulen des Islam ist die jährliche Pilgerreisenach Mekka für physisch gesunde und finanzkräftige Muslime Pflichtund sollte zumindest einmal im Leben erfüllt werden. Diedazugehörenden Rituale sollen die Seele reinigen und die Gleichheitund Solidarität aller Muslime in ihrer Unterwerfung unter Gottausdrücken.Die Verantwortung für die Organisation der Pilgerreise liegt inden Händen der saudischen Regierung, unter direkter Leitung desHüters der heiligen Stätten, König Salman bin Abdalaziz und KronprinzMohammad bin Salman. Es ist ein gigantisches logistischesUnternehmen, das bis zum Ende des Hadsch am 4. September 2017 dauert.Internationale Pilger reisen weiter zum Hadsch 2017Die Zahl der ausländischen Pilger ist über die Jahre exponentiellangestiegen, von nur 24.000 im Jahr 1941 auf 1,325 Millionen im Jahr2016. Einschließlich der Pilger vor Ort, die in Saudi Arabien leben,begaben sich letztes Jahr insgesamt 1,86 Millionen Muslime auf denHadsch.Über 80 LänderSaudische Beamte sind auf einen massiven Ansturm von Pilgernvorbereitet, von denen viele auch die zweite heilige Stätte Medinaaufsuchen. Das zuständige Hadsch-Team spricht mehr als zwölfSprachen, um sicherzustellen, dass die Ansprüche der Pilger erfülltwerden.Riesige Zelt-Stadt in MinaMina ist auch als die Stadt der Zelte bekannt, da sievorübergehend Zehntausende von Pilgern in klimatisierten Zeltenbeherbergt, einen bedeutenden Teil der Pilger, die dieses Jahr amHadsch teilnehmen werden. Mina liegt zwischen Mount Arafat und dergroßen Moschee von Mekka. Die Zelte sind ordentlich in Reihenaufgestellt und in Bereiche mit Nummern und Farben gekennzeichnet, jenach Nationalität. Jeder Pilger erhält ein Abzeichen mit der ihmzugeteilten Nummer und Farbe, sodass er seinen Weg zu seinem Zeltzurückfindet, falls er sich verirrt. Um Feuer zu vermeiden, sind dieZelte aus mit Teflon überzogenen Glasfasern konstruiert, und mitSprinkleranlagen und Feuerlöschern ausgestattet.Mehr als 17.000 Personen des Zivilschutzes werden für dieHadsch-Pilger bereitgestellt.Mehr als 17.000 sehr gut ausgebildete Leute, mit Unterstützung von3.000 Fahrzeugen, können den Pilgern die höchste Sicherheit bieten.300 Ambulanzfahrzeuge, 30 Motorräder, 113 Ambulanzzentren und 8Luft-AmbulanzenÜber 2.000 Leute des Roten Halbmondes stehen in Mekka, Medina undan anderen heiligen Stätten bereit, um den Pilgern des HadschAmbulanzdienste zu leisten.Pressekontakt:+966-59-545-5467E-Mail: cic@moci.gov.saTwitter @CICSaudiOriginal-Content von: Ministry of Culture and Information, Kingdom of Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuell