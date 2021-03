Saudi-Arabien: Neue Arbeitsbedingungen für Ausländer treten in Kraft

RIAD (dpa-AFX) - Nach viel internationaler Kritik am sogenannten Kafala-System in Saudi-Arabien gelten dort seit Sonntag erleichterte Arbeitsbedingungen für Millionen Ausländer.



Diese dürfen künftig mit einem Online-Visum und ohne die vorherige Genehmigung ihres Arbeitgebers aus- und wieder einreisen, wie das Ministerium für Personalwesen mitteilte. Sie dürfen auch ohne dessen Einwilligung den Job wechseln. Die neuen Regeln gelten für ausländische Arbeiter in allen Bereichen der Privatwirtschaft.

Das Kafala-System ist auch in anderen Ländern der Region verbreitet. Es bindet ausländische Arbeiter fest an einen einheimischen Bürgen wie einen Arbeitgeber. Kritikern zufolge öffnet dieses System Missbrauch Tür und Tor. Human Rights Watch (HRW) hat Saudi-Arabiens Kafala-System als eines der restriktivsten in der Golfregion bezeichnet.

Offiziell werden die Neuerungen als "Initiative zur Verbesserung der Vertragsverhältnisse" bezeichnet. Dem Ministerium zufolge sollen sie für mehr Wettbewerb sorgen und Streitigkeiten auf dem Arbeitsmarkt verringern. In Saudi-Arabien arbeiten derzeit etwa 6,4 Menschen aus dem Ausland./jot/DP/mis