Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) wählt Comarch als Technologieanbieter für Loyalty Management aus

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Saudia, die nationale Fluggesellschaft (Flag Carrier) des Königreichs Saudi-Arabien und Mitglied von SkyTeam Alliance, hat einen Zehn-Jahres-Vertrag mit Comarch (WSE: CMR) unterzeichnet, einem globalen Anbieter von Software-Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung der Unternehmenseffizienz. Die Fluggesellschaft wird ein von Comarch entwickeltes Loyalty-Management-System implementieren, und zwar speziell die For Travel Edition des Systems Comarch Loyalty Management (CLM 5).Die Zusammenarbeit ist das Ergebnis eines Prozesses, der 2018 begann, als Saudia auf der Suche nach einem neuen Technologieanbieter war, der über langjährige Erfahrung in der Durchführung Loyalty-Projekte für Flug- und Reiseunternehmen verfügte.Die Anforderungen von Saudia an einen Anbieter und Geschäftspartner bestanden darin, bei jedem Schritt der Customer Experience den Fokus auf Innovation und Technologie zu legen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, sein bestehendes Alfursan-Loyalty-Programm neu zu gestalten und zu verbessern. Ziel war es, die Grenzen traditioneller Loyalty-Management-Programme zu überschreiten und die neuesten Techniken der Kundenbindung zu integrieren, um so stärkere Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen. Und genau das konnte Comarch bieten.Als globaler Anbieter modernster Software für das Kundenbindungsmanagement ist Comarch ein durch Innovationen angetriebenes Unternehmen. Durch wiederholte Auszeichnungen für die Bereitstellung von IT-Systemen und -Dienstleistungen von höchster Qualität (z.B. mit dem Best Loyalty Innovation Award auf der diesjährigen Konferenz Loyalty & Awards 2020), haben wir bewiesen, dass wir der richtige Partner für Saudia sind.CLM for Travel ist eine erweiterte Version der klassischen CLM-Variante, die eine breite Palette von Funktionen umfasst, die speziell für Spezialisten aus der Transport- und Reisebranche wie Saudia entwickelt wurden. Daher wird es dem Unternehmen helfen, das Engagement seiner Kunden zu verbessern, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und die Betriebskosten zu senken.Darüber hinaus wird CLM ständig weiterentwickelt, zum Beispiel um neuen Funktionen wie standortbasierten Diensten oder Gamification erweitert, die ihrerseits eine wichtige Rolle dabei spielen können, die angebotenen.