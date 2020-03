Sauberkeit als signifikantes Qualitätsmerkmal - Hygienische Produktlösungen für den ÖPNV auf der InnoTrans 2020

Berlin (ots) - In Berlin fahren täglich circa 1,5 Millionen Menschen mit derS-Bahn. Mit den Zügen der MTA New York City Subway fahren sogar gut fünfMillionen Reisende von A nach B. Ein Thema, welches für die Reisenden im ÖPNVund im Fernverkehr immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Sauberkeit undHygiene von Bussen, Bahnhöfen sowie Haltestellen und Zügen. Dies spiegelt sichunter anderem in der wachsenden Ausstellungsfläche im Bereich Reinigung auf derInnoTrans 2020 wider.In der Halle 6.2 präsentieren vom 22. bis 25. September diverse internationaleMarktführer auf der InnoTrans ihre Innovationen rund um das Thema optimaleSauberkeit. Der Schwerpunkt in diesem Jahr liegt verstärkt auf dem Themaeffiziente und kundenspezifische Reinigungssysteme. Zum weiteren Portfoliogehören unter anderem Toilettenentsorgungssysteme und Waschanlagen sowieReinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel.Firmen fokussieren sich auf kundenspezifische ReinigungslösungenDie italienische Firma Bitimec orientiert sich an den spezifischen Anforderungenihrer Kunden: "Die Fähigkeit zum Zuhören, die Fähigkeit zur Lösung. Bitimec wirddie Ehre haben, allen Besuchern der InnoTrans unsere hoch innovativen,auftragsspezifischen Lösungen zu zeigen, die die Kundenbedürfnisse von Fall zuFall erfüllen. Unser mobiles Waschsystem für Züge SEP1000 mit Diesel- oderBatterieantrieb, unser mobiles Sandfüllsystem SU500 und alle unsere Lösungen fürdie Wartung von Zügen, die auf unseren Elektrofahrzeugen installiert sind,werden ständig verbessert, um den spezifischen Anfragen unserer Kunden gerechtzu werden".Das bayerische Traditionsunternehmen Otto Christ AG, Wash Systems fokussiertsich ebenfalls auf die individuellen Wünsche seiner Kunden: "Mit Freude Zukunftgemeinsam leben! Wir brennen für unsere Produkte und haben Freude daran,individuelle Kundenwünsche zu erfüllen! Machen Sie sich ein Bild davon undbesuchen uns auf der InnoTrans 2020".Das schwedische Unternehmen Blue & Green präsentiert in diesem Jahr eineeffektive Graffitientfernungsanlage sowie zahlreiche Waschprodukte, die denPassagieren die Reise so angenehm wie möglich gestalten sollen. Ein wichtigerSchwerpunkt ist zudem Umweltfreundlichkeit: "Unsere Produkte werden mit Respektvor der Umwelt und der Wirtschaft entwickelt, aber auch mit einem Schwerpunktauf Effizienz und Qualität der Produkte. Wir verfügen über die Ressourcen, dasWissen und die Erfahrung, um Konzepte zu entwickeln und anzupassen, die denBedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Die enge Zusammenarbeit mit unserenKunden hat zu einer breiten Palette einzigartiger Produkte mit effizientenEigenschaften geführt. Auf der InnoTrans 2020 werden wir unsere professionelleBeschichtungsanlage sowie unsere effektiven Graffitientfernungs- undWaschprodukte zeigen".Die Firma BHB Waschanlagen legt ihren Fokus in diesem Jahr auf umweltschonendeProduktvariationen: "Auf zur InnoTrans 2020, der größten Messe fürSchienenfahrzeuge, um unsere Kunden zu treffen und neue Kunden zu gewinnen,innovative Produkte vorzustellen sowie Klima und Umweltschutz gelebt unterBeweis zu stellen".Sauberkeit als wichtiges Zukunftsthema des MobilitätspektrumsIm vergangenen September fand die zweite Ausgabe des Mobility Cleaning Circle imRahmen der CMS statt. Das wachsende internationale Interesse von Vertretern derMobilitätsbranche sich mit Entscheidern der Reinigungsbranche auszutauschen, hatdeutlich gemacht, dass das Thema Reinigung signifikant an Bedeutung für dieMobilitätswelt gewinnt. Die Weltleitmesse für Verkehrstechnik agiert deshalb alskompetente und zukunftsorientierte Plattform, die globale Interessenten mit denWho's Who der Reinigungsbranche im Mobilitätsbereich zusammenbringt. Die auf derInnoTrans geknüpften Geschäftskontakte können dann bei der dritten Ausgabe desMobility Cleaning Circle im September 2021 weiter vertieft werden.Über die InnoTransDie InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die allezwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421 Fachbesucher aus 149 Länderninformierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 3.062 Ausstellern aus 61Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünfMessesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructuresowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter derInnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 22. bis 25.September 2020 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehenonline unter http://www.innotrans.com bereit.Pressekontakt:Pressesprecher der InnoTrans:Tim Benedict WegnerT +49 30 3038 2282tim.wegner@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4545904OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell