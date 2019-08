Saubere Züge ziehen Fahrgäste an - InnoTrans und CMS Berlin bringen Vertreter der Mobilitäts- und Reinigungsbranche zusammen (FOTO)

Berlin (ots) -Die Bundesregierung möchte bis 2030 die Anzahl der Bahnreisendenverdoppeln. Saubere Bahnhöfe und Züge sind dafür essentielleQualitätskriterien. Denn sie sind maßgeblich ausschlaggebend für dieZufriedenheit der Passagiere. Mit dem am 25. September 2019stattfindenden Mobility Cleaning Circle bietet die InnoTransgemeinsam mit der Internationalen Reinigungsfachmesse CMS Berlin -Cleaning.Management.Services. eine Dialogplattform, die Vertreter ausbeiden Branchen zueinander bringt.Bei dem exklusiven Networking Event treffen namhafte Vertreter derMobility Branche auf CMS-Aussteller aus der Reinigungsindustrie.Teilnehmende Unternehmen der Mobility Branche sind unter anderem dieBVG, DB Services GmbH, Deutsche Bahn AG, Hamburger Hochbahn AG,Kölner Verkehrsbetriebe AG, MÁV-Start Zrt. (Ungarn), metronomEisenbahngesellschaft mbH, NMBS/SNCB (Belgien), StuttgarterStraßenbahnen AG sowie Incheon Airport (Korea)."Im Zentrum der Mobilitätswelt steht der Passagier. Egal ob imöffentlichen Nahverkehr oder auf Fernreisen, saubere Bahnhöfe undZüge sind wichtige Faktoren für das Wohlbefinden des Passagiers. Mitdem Mobility Cleaning Circle bieten wir eine einmalige Plattform, umzwei verschiedene Branchen erfolgreich miteinander zu vernetzen",sagt Kerstin Schulz, Direktorin der InnoTrans.Das exklusive B2B-Event beinhaltet ein fachspezifischesRahmenprogramm und die direkte Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mitinternationalen Spitzenvertretern der Reinigungsbranche. Eingeführter Messerundgang zeigt anschauliche Praxisbeispiele auf demFreigelände und führt die Interessenten zu den CMS-Ausstellern mitihren produktspezifischen Angeboten für die Reinigung imMobilitätsbereich. Bei der Premiere des Mobility Cleaning Circle in2017 zeigte sich der große Bedarf für einen bilateralen Austauschbeider Branchen.Nach der erfolgreichen Erstveranstaltung in 2017 ist das Interessean der diesjährigen Ausgabe unangefochten stark: "Attraktive Bahnhöfesind in der heutigen Mobilitätswelt ein wichtiges multimodalesZentrum für ein starkes Kundenerlebnis. Wir brauchen hoheAufenthaltsqualität und besten Service. Dazu können unsereDienstleister aktiv und kreativ beitragen. Unsere Passagiere undGäste sollen die Bahnhöfe gern besuchen und dort hochwertigenService, Sauberkeit und Sicherheit vorfinden", sagt Uwe Günther, CPODeutsche Bahn AG.Zum Auftakt des Mobility Cleaning Circle findet einePodiumsdiskussion bezüglich der Herausforderungen und Lösungsansätzezum Thema "Reinigung im Mobilitätsbereich" statt. Dabei stehen diespeziellen Anforderungen der Verkehrsunternehmen an dieReinigungsindustrie und die Dienstleister sowie die Besonderheitenbei der Ausschreibung von Reinigungsleistungen im Mobilitätsbereichim Mittelpunkt. Es diskutieren Manfred Kloesgen, Leiter BeschaffungMaschinen, maschinelle Anlagen und Material, Deutsche Bahn AG; IstvánSchwartz, stellv. Präsident und Chief Executive Officer von MÁV-StartZrt., Ungarn; Anton Sørensen, Senior Vice President Global Productsand Services - Head of Product Excellence and Quality, Nilfisk; sowieDr. Christine Sasse, Vorstand, Dr. Sasse AG.Praktische Lösungsansätze, wie spezielle Staubsauger oderReinigungsmittel zur Schmutz- und Graffitientfernung werden vonAusstellern der CMS zwischen den Hallen 1.2. und 3.2 an zweiÖPNV-Bussen der BVG und Havelbus demonstriert. Weitere Informationenzu den Teilnehmern des Mobility Cleaning Circle finden Sie aufhttps://www.innotrans.com/de/Besucher/Events/MobilityCleaningCircle/oder im Virtual Market Place®.Neu in 2019 ist auch der Mobility Cleaning Point: Durch dieMobility Cleaning Point-Markierung im Virtual Market Place®, im CMSGuide, im Hallenplan, in der CMS Berlin App sowie am Messestanderkennen Fachbesucher besonders schnell die richtigenAnsprechpartner zum Thema "Reinigung in der Mobilitätsbranche".Über die InnoTransDie InnoTrans ist die internationale Leitmesse fürVerkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421Fachbesucher aus 149 Ländern informierten sich auf der jüngstenVeranstaltung bei 3.062 Ausstellern aus 61 Ländern über dieInnovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmentender InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowiePublic Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter derInnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 22. bis25. September 2020 auf dem Berliner Messegelände statt. MehrInformationen stehen online unter www.innotrans.com bereit.Pressekontakt:Tim Benedict WegnerT: +4930 3038-2282tim.wegner@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell