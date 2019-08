Saubere Sache: So bleiben die Zähne gesund!

Berlin (ots) - Einmal, zweimal oder dreimal täglich oder nachjedem Essen? Wie oft putzen die Deutschen eigentlich ihre Zähne? Lauteiner Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov putzt dieMehrheit der Deutschen zweimal am Tag die Zähne. Aber: 23 Prozent derMänner und 15 Prozent der Frauen sehen es mit der Mundhygiene nichtso eng. Sie widmen sich nur einmal täglich ihrer Zahnhygiene.Helen Fleischmann, Partnerzahnärztin von DrSmile, weiß: "Die Zähnenur einmal am Tag zu putzen reicht nicht aus, um sie gesund zuhalten. Dann sind Karies und Paradontitis, die chronische Entzündungdes Zahnfleischs, programmiert."Die Zahnärztin untersucht regelmäßig Patienten, die eineZahnkorrektur wünschen, und prüft dabei auch die Zahnhygiene, die zuBeginn der Therapie notwendig ist. Ihr Tipp: "Zweimal täglich solltendie Zähne mindestens geputzt werden! "Besonders wichtig ist es, vordem zu Bett gehen Zähne zu putzen, da sich durch den starkreduzierten Speichelfluss in der Nacht Bakterien besonders gutausbreiten können."Und wie sieht es mit dem Wechsel der Zahnbürste aus?Laut einer Statista-Studie wechselt nur die Hälfte der Deutschenmindestens alle drei Monate die Zahnbürste, der Rest nur zwei- biseinmal im Jahr. "Wenn sich die Borsten der Zahnbürste ausgefranst zuden Seiten neigen, ist es allerhöchste Zeit, die Bürste zu wechseln.Dann putzt sie nicht mehr optimal, die Zähne werden nicht sauber,Karies und Parodontitis können entstehen", so Helen Fleischmann.Fünf Tipps, um die Mundhygiene zu verbessern:1. Morgens und abends nach dem Essen mindestens zwei Minuten lang dieZähne mit Fluoridzahncreme putzen2. Täglich die Zahnzwischenräume mit Zahnseide oderZwischenraumbürstchen reinigen3. Einmal pro Woche Fluorid-Gel benutzen.4. Zahnbürste wählen, die gut in der Hand liegt. Denn, wer seineZahnbürste mag, putzt lieber und länger.5. Ein- bis zweimal im Jahr die Zähne beim Zahnarzt professionellreinigen lassen.Über DrSmileDas Medizintechnologie-Unternehmen DrSmile tritt an, um dieästhetische Zahnmedizin in Deutschland zu modernisieren. Ziel desPioniers ist, den Ablauf bei Zahnbehandlungen der Zukunft so analogwie medizinisch notwendig und so digital wie möglich zu gestalten.Dabei setzen die Berliner auf selbstentwickelte und patentierteTechnologie, die Prozesse beschleunigt und Kosten senken kann. DasUnternehmen wurde 2016 von Jens Urbaniak und Christopher vonWedemeyer gegründet und beschäftigt 40 Mitarbeiter. DasMedizintechnikunternehmen hat bundesweit rund 60 Standorte, darunterin Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Nürnberg, Stuttgart undDüsseldorf. Auch in ländlichen Regionen abseits der Metropolen istDrSmile präsent. Dafür kooperiert das Unternehmen mit Zahnärzten undKieferorthopäden, die in ihren Praxen die Dienstleistungen vonDrSmile anbieten. Mehr unter www.drsmile.dePressekontakt:HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbHMarta Iza de la Torre / Ann-Kristin SchmidtTel. +49 40 36 90 50-45 / -33E-Mail: m.iza@hoschke.de / a.schmidt@hoschke.deOriginal-Content von: DrSmile, übermittelt durch news aktuell