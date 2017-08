"Saubere Luft für unsere Städte" - Deutsche Umwelthilfe zu Diesel-Fahrverboten und notwendigen Maßnahmen zum Schutz betrogener Diesel-Käufer

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - DUH bewertet Dieselkauf-Prämie,Software-Veränderungen und 500-Millionen-Euro-Fonds hinsichtlichihrer Wirkung auf die kurzfristige Absenkung des DieselabgasgiftesNO2 in unseren Städten - Überblick und Bewertung des Stands der 16Klagen der DUH für "Saubere Luft in unseren Städten" - DUH enthülltneue Strategie der Autokonzerne, technisch notwendige und möglicheNachbesserungen zu vermeidenDie Ergebnisse des "Nationalen Forum Diesel" zeigen:Bundesregierung sowie Landesregierungen lassen weiterhin dieAutokonzerne gewähren und verabreden weniger als einen faulenKompromiss in Sachen Diesel-Abgasskandal. 8,7 Millionen Käufer vonEuro 5+6 Diesel-Pkw werden buchstäblich im "Diesel-Dunst" stehengelassen. Die beschlossenen Maßnahmen stellen für diese eine kalteEnteignung dar, der Wiederverkaufswert ihrer Diesel-Pkw wird in derFolge weiter sinken und selbst mit einem "Software-Update" veränderteEuro 5 Diesel-Pkw werden unverändert von Diesel-Fahrverbotenbetroffen sein.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) möchte Ihnen im Rahmen einerPressekonferenz die beim Diesel-Forum beschlossene Dieselkauf-Prämie,die Software-Veränderungen und den 500-Millionen-Euro-Fondshinsichtlich ihrer Wirkung auf die kurzfristige Absenkung desDieselabgasgiftes NO2 in unseren Städten bewerten. Darüber hinausmöchten wir einen aktuellen Überblick und eine Bewertung des Standsder 16 Klagen der DUH für "Saubere Luft in unseren Städten" geben underläutern, welche Relevanz hier das Bundesverwaltungsgericht inLeipzig hat. Schließlich stellen wir Ihnen eine neue aktuelleStrategie der Autokonzerne vor, die rechtliche Durchsetzung vonwirklich wirksamen aber für die Industrie kostenintensiventechnischen Nachrüstungen von Euro 5+6 Diesel-Pkw mit einemHarnstoff-Abgasreinigungssystem zu erschweren.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung anpresse@duh.deDatum: Dienstag, 15.8.2017, 10 bis 11 UhrOrt: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 4Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 BerlinTeilnehmer:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer Deutsche UmwelthilfeDr. Axel Friedrich, Internationaler VerkehrsberaterProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger (zugeschaltet)Pressekontakt:DUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf, 030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell