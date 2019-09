Saubere Luft für Köln: Oberverwaltungsgericht verhandelt über Klage der Deutschen Umwelthilfe

Berlin (ots) - Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt überKlage für die Saubere Luft in Köln - Deutsche Umwelthilfe klagt aufÄnderung des Luftreinhalteplans und Einhaltung desStickstoffdioxid-GrenzwertsDas Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt am 12. Septemberöffentlich über die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen dasLand Nordrhein-Westfalen für die Saubere Luft in Köln. Ziel der Klageder DUH ist die Einhaltung des seit 2010 EU-weit geltenden Grenzwertsfür Stickstoffdioxid (NO2). Der NO2-Jahresmittelwert von 40 µg/m³wird an der Verkehrsmessstationen Clevischer Ring (2018: 59 µg/m³)sowie an vielen weiteren verkehrsnahen Messstationen seit Jahrenüberschritten.Das Verwaltungsgericht Köln hat das Land Nordrhein-Westfalenbereits am 8. November 2018 verurteilt und angeordnet, dass derLuftreinhalteplan fortgeschrieben und um eine Fahrverbotszone fürDiesel-Pkw einschließlich Euro 5 ab 1. September 2019 erweitertwerden müsse, da es keine andere Maßnahme gibt, die vergleichbarschnell zur Einhaltung des geltenden NO2-Grenzwertes führen wird.Dagegen hatte das Land NRW Berufung eingelegt, über die nun, nacheinem vorherigen Erörterungstermin im Mai 2019, am OVG Münsterverhandelt wirdIn NRW klagt die DUH klagt für 14 Städte auf "Saubere Luft".DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch steht vor der mündlichenVerhandlung ab 9.15 Uhr vor dem Gericht für Interviews zu Verfügung,ebenso nach Ende der Verhandlung gemeinsam mit Rechtsanwalt RemoKlinger.Wir bitten vorab um Rückmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 12. September 2019, 10.00 Uhr (Beginn der Verhandlung)Ort:Oberverwaltungsgericht Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143Münster, Sitzungssaal ITeilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170- Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger, 01712435458Pressekontakt:Kontakt vor Ort:Ann-Kathrin Bohmüller, Persönliche Referentin desDUH-Bundesgeschäftsführers Jürgen Resch, 0151 17281752DUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell