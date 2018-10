Saubere Luft für die Hauptstadt: Verwaltungsgericht Berlin verhandelt Klage der Deutschen Umwelthilfe

Berlin (ots) - PresseeinladungDeutsche Umwelthilfe klagt auf Änderung des Luftreinhalteplans -Diesel-Abgasgift Stickstoffdioxid belastet gesamtes Stadtgebiet -Bisherige Maßnahmen des Senats reichen nicht aus, um Grenzwerteeinzuhalten - Diesel-Fahrverbote als kurzfristig wirksame Maßnahmefür die "Saubere Luft" die einzige OptionDas Verwaltungsgericht Berlin verhandelt am 9. Oktober öffentlichüber die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für "Saubere Luft" inBerlin. Die DUH hatte im Juni 2016 Klage gegen das Land Berlineingereicht (VG 10 K 207.16). Ziel ist die Einhaltung des Grenzwertsfür Stickstoffdioxid (NO2). Diesel-Fahrverbote sind die dafür amschnellsten wirksame Maßnahme und müssen in den Luftreinhalteplanaufgenommen werden. Daran ändert auch das von der Bundesregierung am2. Oktober 2018 vorgestellte und völlig unzureichende Konzept fürsaubere Luft nichts.2017 stellte die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr undKlimaschutz fest, dass der Grenzwert an fast 500 Straßenabschnittenmit einer Gesamtlänge von rund 60 Kilometern überschritten wird. Daszeigt: Das Problem der hohen Stickstoffdioxidbelastung ist nicht aufdie Bereiche rund um die offiziellen NO2-Messstellen beschränkt.Prognosen des Senats für 2020 sind nach Einschätzung der DUHunrealistisch.Damit die Hauptstädter so schnell wie möglich zu ihrem Recht aufSaubere Luft kommen, klagt die DUH auf eine Fortschreibung desLuftreinhalteplans. Die Rechtmäßigkeit von Diesel-Fahrverboten alskurzfristige Maßnahme zur Einhaltung des NO2-Grenztwertes bestätigtedas Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 27. Februar 2018. Diesesind demnach schon ab Herbst 2018 möglich.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch steht vor der mündlichenVerhandlung ab 9 Uhr vor Ort für Interviews zu Verfügung, ebenso nachEnde der Verhandlung gemeinsam mit Rechtsanwalt Peter Kremer.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung anpresse@duh.de.Datum:Dienstag, 9. Oktober 2018, 10 UhrOrt:Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 BerlinAnsprechpartner vor Ort:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170- Peter Kremer, Rechtsanwalt, kremer werner Rechtsanwälte, 03028876783- Ann-Kathrin Marggraf, Pressesprecherin DUH, 0151 26749133Pressekontakt:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell