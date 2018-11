Saubere Luft für Essen und Gelsenkirchen: Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verhandelt Klagen der Deutschen Umwelthilfe

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe klagt auf Änderung derLuftreinhaltepläne - Diesel-Abgasgift Stickstoffdioxid belastetStadtgebiete von Essen und Gelsenkirchen - Diesel-Fahrverbote alskurzfristig wirksame Maßnahme für die "Saubere Luft" sind einzigeOptionDas Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verhandelt am 15. Novemberöffentlich über die Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für"Saubere Luft" in Essen und Gelsenkirchen. Die DUH hatte beide Klagenim November 2015 gegen das Land Nordrhein-Westfalen eingereicht(Essen: 8K 5068/15, Gelsenkirchen: 8K 5254/15). Ziel ist dieEinhaltung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid (NO2). EinDiesel-Fahrverbot ist die dafür am schnellsten wirksame Maßnahme, dieentsprechend in die Luftreinhaltepläne aufgenommen werden muss.2017 ermittelten in Essen fünf offizielle Messstationen NO2-Werteoberhalb des erlaubten Jahresmittelgrenzwerts von 40 µg/m³. Derhöchste Wert mit 50 µg/m³ wurde an der Messstation Frohnhausengemessen. Auch in Gelsenkirchen weist eine offizielle Messstationeinen Wert oberhalb des NO2-Grenzwerts auf: An der MessstationKurt-Schumacher-Straße überschreitet der gemessene Wert mit 46 µgNO2/m³ die gesetzlichen Vorgaben deutlich. Dass diese Zahl fürGelsenkirchen kein Einzelfall ist, belegen NO2-Messungen der DUH ausdiesem Jahr. In der Florastraße wurde mit 44 µg NO2/m³ ebenfalls einnach europäischem Recht gesetzeswidriger Wert gemessen.Damit die Bürgerinnen und Bürger von Essen und Gelsenkirchen soschnell wie möglich zu ihrem Recht auf "Saubere Luft" kommen, klagtdie DUH auf Änderung der Luftreinhaltepläne. Die Rechtmäßigkeit vonDiesel-Fahrverboten als kurzfristige Maßnahme zur Einhaltung desNO2-Grenztwertes bestätigte das Bundesverwaltungsgericht mit Urteilvom 27. Februar 2018. Zonale Diesel-Fahrverbote einschließlich Euro 5sind demnach ab 1. September 2019 möglich.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch steht vor der mündlichenVerhandlung ab 8:30 Uhr vor Ort für Interviews zu Verfügung, ebensonach Ende der Verhandlung gemeinsam mit Rechtsanwalt Remo Klinger.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 15. November 2018, 9:30 Uhr (Beginn der Verhandlung)Ort:Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879Gelsenkirchen, Sitzungssaal III, ErdgeschossTeilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170- Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger, 0171 2435458Kontakt vor Ort:Ann-Katrin Bohmüller, persönliche Referentin von Jürgen Resch, 015117281752Pressekontakt:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell