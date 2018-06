"Saubere Luft" durch Diesel-Fahrverbote für Aachen: Verhandlung in der Klage der Deutsche Umwelthilfe gegen das Land NRW vor dem Verwaltungsgericht

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin/Aachen (ots) - Verwaltungsgericht Aachen verhandelt am8.6.2018 über die Klage der DUH für "Saubere Luft" -Bundesverwaltungsgericht gibt dem Gesundheitsschutz Vorrang underklärte sofortige Diesel-Fahrverbote zur Einhaltung derStickstoffdioxidgrenzwerte in seiner Grundsatzentscheidung vom 27.Februar 2018 als rechtlich zulässig und erforderlich - DUHdemonstriert ab 8 Uhr auf dem Aachener Marktplatz für "Saubere Luft"mit großem FotoobjektViele Aachener Bürgerinnen und Bürger sind einer rechtswidrighohen und die Gesundheit gefährdenden Belastung mit demDiesel-Abgasgift Stickstoffdioxid (NO2) ausgesetzt. Daher hat dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) im November 2015 Klage gegen das LandNordrhein-Westfalen eingereicht, um die Einhaltung der geltendenLuftqualitätsgrenzwerte in der Stadt Aachen zu bewirken. Am Freitag,8.6.2018, verhandelt das Verwaltungsgericht nun über dieFortschreibung des Luftreinhalteplans Aachen und über den Antrag derDUH auf Fahrverbote für schmutzige Diesel-Fahrzeuge.Im Vorfeld der Verhandlung wird die DUH ab 8.00 Uhr auf demAachener Marktplatz für "Saubere Luft" demonstrieren.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch steht für Interviews zurVerfügung.Die Verhandlung des Verwaltungsgerichts Aachen ist die erste nachder bahnbrechenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes inLeipzig vom 27. Februar 2018 zur Zulässigkeit vonDiesel-Fahrverboten. Das Urteil des höchsten deutschenVerwaltungsgerichts bedeutet, dass die für den LuftreinhalteplanAachen zuständige Bezirksregierung Köln Diesel-Fahrverbote alswirksame Maßnahme zur schnellstmöglichen Einhaltung des seit 2010geltenden Luftqualitätsgrenzwertes für das Diesel-Abgasgift NO2prüfen muss.Im Jahr 2017 wiesen unterschiedliche amtliche Messungen auf eineÜberschreitung des geltenden Grenzwerts von 40 µg NO2/m³ hin: 46µgNO2/m³ an der Wilhelmstraße (Messstelle LANUV) sowie 57 µg/m³ amAdalbertsteinweg (Messung der Stadt Aachen). Diese Werteunterstreichen den dringenden Handlungsbedarf.Wir freuen uns über Ihr Kommen und bitten um Anmeldung anpresse@duh.deDemonstration: Freitag, 8. Juni 2018, 8 Uhr - 9.00 Uhr, amMarktplatz Aachen (vor dem Rathaus der Stadt Aachen)Öffentliche Verhandlung: Freitag, 8. Juni 2018, 9.30 Uhr,Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 AachenTeilnehmer:Jürgen Resch, BundesgeschäftsführerAnn-Katrin Bohmüller, Persönliche Referentin (bohmueller@duh.de,0151 17281752)Mehr Informationen:Klagen für Saubere Luft:https://www.duh.de/themen/luftqualitaet/recht-auf-saubere-luft/DUH-Messaktion Abgasalarm: https://www.duh.de/abgasalarm/Pressekontakt:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell