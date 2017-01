Saubere Aussichten - Warum Baumaschinen oft sauberer sind als so mancher Diesel-PKW (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Garching (ots) -Anmoderationsvorschlag:Denkt man an Umweltschutz, fällt einem die Landwirtschaft ein,Seen, Wälder und vielleicht auch noch die Umweltplaketten für unsereAutos. Dass der Nachhaltigkeitsgedanke auch auf Baustellen zuhauseist, darauf kommen allerdings wohl die wenigsten. Auf dem Bau werdeninzwischen viele Baustoffe recycelt und Lärm, Staub und Vibrationenmöglichst unterdrückt - auch die dicken Baumaschinen, die man früherwegen ihrer Abgaswolke verflucht hat, werden immer sauberer. HelkeMichael hat sich mal schlau gemacht.Sprecherin: Auf den Deutschen Baustellen hat sich in den letzten20 Jahren sehr viel getan. Denn seit 1996 gibt es strengeVorschriften für Baumaschinen, die auch immer wieder verschärftwerden. Lärmende Dreckschleudern, wie man sie von früher kennt, sinddaher heute kaum noch zu finden.O-Ton 1 (Markus Riedlberger, 0:10 Min.): "Insbesondere der Ausstoßvon Rußpartikeln und Stickoxiden wurde da ganz erheblich reduziert.Zusätzlich muss man auch sagen, dass die Baumaschinen vor allem immerleiser und auch verbrauchsärmer geworden sind."Sprecherin: Sagt Markus Riedlberger von der Zeppelin BaumaschinenGmbH, Vertriebspartner des Weltmarktführers Caterpillar, und ererklärt:O-Ton 2 (Markus Riedlberger, 0:18 Min): "Früher liefen die Motorenvor allem mit hohen Drehzahlen und die Leistung war permanentvorhanden, wurde aber selten abgefragt. Heute ist es so, dass dieLeistung dem Hydrauliksystem nur zur Verfügung gestellt wird, wennsie auch benutzt wird. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass dieMaschine effizient arbeitet und das senkt natürlich auch denKraftstoffverbrauch und damit den Schadstoffausstoß."Sprecherin: Auch die Abgase werden viel effizienter gereinigt mitdem Ergebnis, dass moderne Baumaschinen 96 Prozent wenigerRußpartikel und Stickoxide ausstoßen als noch vor 20 Jahren. Dass aufdem Bau moderne Maschinen zum Einsatz kommen, ...O-Ton 3 (Markus Riedlberger, 0:08 Min): "... das ergibt sicheigentlich mittlerweile fast von selbst, weil die meisten Kunden,selbst auch die Auftraggeber der Kunden, dies vorschreiben. Also, diewollen keine Stinker mehr auf der Baustelle."Sprecherin: Aber auch so werden Baumaschinen in der Regel alledrei bis 4 Jahre ausgetauscht.O-Ton 4 (Markus Riedlberger, 0:08 Min): "So ganz alteDreckschleudern findet man eigentlich kaum noch auf der Baustelle.Und selbst für die ist es ja mittlerweile auch Vorschrift, dass diemit Reinigungstechnik teilweise nachgerüstet werden."Sprecherin: Am Ende sind die Entwickler damit noch lange nicht.O-Ton 5 (Markus Riedlberger, 0:15 Min): "Während wir uns hierunterhalten, arbeiten eigentlich die meisten Hersteller imHintergrund bereits an der nächsten Stufe, weil die EU-Stufe 5 kommt2019 auf uns zu und dann wird das Ganze noch mal weiter verschärft.Und das, denke ich, sind wir vor allem auch unseren Kindern undEnkeln schuldig, dass wir hier eine saubere Umwelt hinterlassen."Abmoderationsvorschlag:Umwelt-Belastungen an einer Baustelle gehen also immer mehrzurück. Als Bauherr muss keiner mehr zum Umweltsünder werden, selbstwenn dabei großes Geschütz zum Einsatz kommt. Alles über dieumweltschonenden Maschinen von Caterpillar und Zeppelin finden Sieauch im Netz auf www.zeppelin-cat.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Klaus FinzelLeiter Kommunikation // Communications ManagerZeppelin Baumaschinen GmbHZentraleGraf-Zeppelin-Platz 185748 Garching bei MünchenTel.: + 49 89 32 000 341Fax: + 49 89 32 000 7341klaus.finzel@zeppelin.comOriginal-Content von: Zeppelin Baumaschinen, übermittelt durch news aktuell