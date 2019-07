Sauber Platz schaffen für mehr Strom aus Windkraft / Bundesumweltministerin Svenja Schulze und DBU-Chef Alexander Bonde besuchen junges Startup-Unternehmen in Südbrandenburg

Ruhland (ots) - "Sie setzen als junges und innovativesStartup-Unternehmen Maßstäbe, weil Sie zeigen, dass mit klugen IdeenUmweltschutz betrieben und gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffenwerden können", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulzeanlässlich ihres Besuchs heute bei der Firma WP Systems imsüdbrandenburgischen Ruhland. Die Mitarbeiter wartenWindenergieanlagen und bauen sie zurück, um Platz fürleistungsfähigere zu schaffen. "Die Stromversorgung der Zukunft istnur mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien klimafreundlich undnachhaltig. Wichtig ist aber, dass wir dabei auch die Rohstoffeschonen", so Alexander Bonde, Generalsekretär der DeutschenBundesstiftung Umwelt (DBU). Das Unternehmen entwickelt mitfachlicher und finanzieller Unterstützung der DBU eine Maschine, diegünstig und schnell Spannbetontürme von alten Anlagen abbauen soll.Sie bestehen aus Stahl und Beton, die anschließend getrennt recyceltwerden.Mehr Strom, aber weniger Fläche"Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer unbemannten Maschinezum umweltschonenden und kosteneffizienten Rückbau derSpannbetontürme von Windenergieanlagen", sagte Ole Renner,Geschäftsführer des 2015 gegründeten Startups. Von den derzeit rund30.000 Windenergieanlagen in Deutschland seien bei etwa 8.000 AnlagenSpannbetontürme verbaut worden. Renner: "Anlagen mit einem Alter von25 Jahren und mehr werden in der Regel zurückgebaut, da sie sichwirtschaftlich nicht mehr lohnen oder durch leistungsfähigere ersetztwerden." Alte durch neue zu ersetzen, zahle sich einerseits wegen desgesteigerten Stromertrags aus und andererseits, weil keinezusätzlichen Flächen verbaut werden. Bisher erfordere der Rückbaujedoch sechs bis acht Wochen Zeit sowie das Errichten einerBauplattform, die mehrmals versetzt werden müsse.Vollständiger und sauberer Rückbau in weniger als einer WocheMit der neu zu entwickelnden Maschine soll sich das ändern:"Nachdem Rotoren und Gondel entfernt wurden, soll die Maschine amKran hängend am oberen Turmende angesetzt werden", so Renner. MitKreissägen soll von außen ein Turmsegment abgetrennt werden. Dieangestrebte saubere und umweltschonende Trennung der Turmsegmentekönne mit diesem Konzept problemlos verwirklicht werden, weilentstehender Sägestaub mit dem Kühlwasser der Sägen gebunden werde.Das Wasser fließe an der Turmaußenwand hinab und könne dortproblemlos aufgefangen und für die Wiederverwendung aufbereitetwerden. Maschine und abgetrenntes Turmsegment sollen dann per Krannach unten befördert und voneinander getrennt werden. Anschließendsoll der Kran die Maschine erneut zum Turmende heben, und einweiteres Segment wird abgesägt. Renner: "Auf diese Weise ist es nachheutigen Berechnungen möglich, Spannbetontürme von 100 Metern Höheund einem Durchmesser zwischen zwei und sieben Metern in weniger alseiner Woche vollständig und sauber zurückzubauen."Sicherer, emissionsärmer, effizienter und schnellerDie Turmsegmente werden in ihre Materialien Stahl und Betongetrennt und wiederverwertet. Bonde: "Bei erfolgreicher Entwicklungder Maschine können Spannbetontürme sicherer, emissionsärmer,effizienter und schneller zurückgebaut werden." Ein Prototyp derMaschine soll Ende des Jahres fertig werden. Solche innovativenProjekte von grünen Startup-Unternehmen fördert die DBU seit Aprilauch im Rahmen eines eineinhalb Millionen Euro Sonderprogramms mitdem Schwerpunkt Digitalisierung. Der junge Mittelstand soll imInteresse des Umweltschutzes in seiner dynamischen Entwicklungunterstützt werden.Pressekontakt:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannJessica BodeKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell