Saturn baut Nachfülldienst für Drucker-Tintenpatronen von Retail Inkjet Solutions aus

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Retail Inkjet Solutions(RIS) hat heute bekannt gegeben, dass ein weiterer Standort derdeutschen Unterhaltungselektronik-Einzelhandelskette Saturn kürzlichdamit begonnen hat, den Nachfülldienst von RIS für Patronen vonTintendruckern anzubieten. Das letztjährige starke Absatzwachstum desSaturn-Standortes in Wuppertal hat Saturn in Hilden veranlasst, jetztebenfalls die führende Nachfüll-Lösung von RIS für Druckerpatronenanzubieten. Kunden von Saturn können an diesen zwei Standorten jetztihre leeren Tinten-Druckerpatronen am Nachfüllstand abgeben. Währenddie Kunden einkaufen, füllt ein Mitarbeiter von Saturn die Patrone ander InkCenter®-Maschine von RIS mit ihrer firmeneigenen Technik nach.Dies ergibt eine Nachfüllung hoher Qualität zu einem Bruchteil desPreises einer Ersatzpatrone."Wir bei RIS sind höchst erfreut darüber, dass die Zusammenarbeitmit Saturn zu einem zweiten Standort führt. Das Managementteam vonSaturn arbeitet engagiert daran, dass Kunden bei jedem Besuch imGeschäft herausragenden Wert erhalten. Die Preise vonMarken-Tintenpatronen steigen ständig. Der Wert, den unserNachfülldienst bietet, wird damit immer überzeugender. Wir sindsicher, dass das Nachfüllen von Tintenpatronen für die Kunden vonSaturn eine höchst nützliche Dienstleistung ist und an weiterenStandorten eingeführt wird", sagte Vincent Hormovitis, Vizepräsidentdes Bereichs Sales & Business Development bei RIS."Um als Elektronikfachgeschäft Erfolg zu haben, benötigen wirüberzeugende Dienstleistungen. Die Art und Weise, wie das RISInkCenter unsere Qualitätsstandards mit dieser Vorstellung vonKundendienst vereint, ist höchst zufriedenstellend. Die Qualität undder Preis der Nachfüllung sind super und unsere Kunden sindbegeistert", erklärte Lars Biermann, Geschäftsführer des SaturnWuppertal.David Lenny, CEO von RIS, setzte hinzu: "DasPreis-Leistungs-Verhältnis und die Produktqualität sind für Kundenäußerst wichtig. Nachfüllungen von RIS liefern diese Qualität, sinddeutlich erschwinglicher und zudem gut für die Umwelt. DieseGelegenheit, unsere Präsenz in Europa auszudehnen, wird die Paletteder Dienstleistungen des Saturn bestens ergänzen und die hoheKundenzufriedenheit weiter steigern."Über RISRetail Inkjet Solutions Inc. (RIS) ist in der Branche derNachfüllungen von Patronen für Tintendrucker vor Ort führend. Derpatentierte Kiosk RIS InkCenter® findet seinen Einsatz in über 670Einzelhandelsstandorten in den USA, Kanada, Mexiko und Europa,darunter bei Costco Wholesale, Sam's Club, Fry's Electronics,E.Leclerc, Auchan, Metro Cash & Carry, Intermarché, Saturn, WHSmith,Maplin und ausgewählten Universitätsbuchhandlungen. RIS liefertKunden unerreichte Qualität bei einer Einsparung von bis zu 70 % imVergleich zum Erwerb einer neuen Patrone. Unsere InkCenter®-Kioskefügen sich nahtlos in Einzelhandelsbereiche ein und bieten Kundenbesten Service. RIS wurde im Jahr 2014 von ehemaligen Technikern vonHP gegründet, die nach einer besseren Lösung für die Verbraucher imBereich des Druckens suchten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz imkalifornischen Carlsbad. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.Go2RIS.com.Über SaturnSaturn ist seit mehr als 50 Jahren Spezialist im BereichUnterhaltungselektronik und bekannt für Markenprodukte zu dauerhaftenTiefpreisen. Erstklassiger Kundendienst und eine Nase für kommendeTrends sind die Grundlage der Erfolgsgeschichte des Unternehmens. DasUnternehmen wurde 1961 gegründet und betreibt in Deutschland,Österreich, Polen und Luxemburg ca. 200 Ladengeschäfte. Die Geschäftevon Saturn bieten Kunden mit durchschnittlich 45.000 Einzelartikelneine außerordentliche Palette von Produkten, darunterUnterhaltungselektronik, neue Medien, Haushaltsgeräte,Telekommunikationsgeräte, Computer und Kameras.Pressekontakt:sales@Go2RIS.comOriginal-Content von: Retail Inkjet Solutions, übermittelt durch news aktuell