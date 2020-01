Saturn Oil & Gas: Interview mit CEO John Jeffrey auf der Münchener Kapitalmarktkonferenz

Sehr geehrter Herr Jeffrey, wie der Name des Unternehmens, Saturn Oil & Gas, ja schon sagt, ist Ihre Gesellschaft im Bereich der Öl- und Gasförderung tätig. Dabei decken Sie die komplette Wertschöpfungskette, von der Exploration bis zur Förderung der Rohstoffe ab. Ist das so korrekt? Stellen Sie, als CEO, doch Ihr Unternehmen am besten mal unseren Leserinnen und Lesern selbst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung