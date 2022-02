Saturn Oil & Gas Inc. gibt strategische Akquisition, Schuldenkonsolidierung und Bought Public Offering bekannt

Quelle: IRW Press

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG – DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE – IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Calgary, Alberta – 17. Februar 2022 – Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen: (i) eine Vereinbarung über den Erwerb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung