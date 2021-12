Saturn Oil & Gas-Aktie: Gelingt jetzt der Durchbruch?

Im Anschluss an das Hoch vom 12. November bei 3,07 Euro ging die Saturn-Oil-&-Gas-Aktie in eine Konsolidierung über. Dabei wurde der 50-Tagedurchschnitt unterschritten und erst auf Höhe des 50-Wochendurchschnitts kam der Abverkauf zum Stillstand. In dieser Woche leiteten die Bullen einen neuen Anstieg ein. Er hat in der Zwischenzeit den 50-Tagedurchschnitt bei 3,36 Euro fast wieder erreicht.

