Sattelfit trotz Hitzewelle - so radeln Sie gesund ans Ziel

Freiburg (ots) - Die anhaltende Hitze bringt Fahrradfahrende trotzFahrtwind an ihre körperlichen Grenzen. Auch in den kommenden Tagenbleiben die Temperaturen deutschlandweit bei Werten von über 30 Grad.Damit Sie dennoch wohlbehalten zur Arbeit oder an den See kommen,haben wir einige hilfreiche Tipps zusammengestellt.Ausreichend trinken - Pro Stunde auf dem Sattel sollte manmindestens einen halben Liter trinken. Für den Flüssigkeitshaushaltist es optimal, wenn sich gar nicht erst ein Durstgefühl einstellt.Kein Wasser dabei? In fast allen deutschen Städten gibt es Stellen,wo man sich seine Trinkflasche gratis auffüllen kann. Markiert sinddiese mit einem runden blauen Aufkleber des Projektes "Refill".https://refill-deutschland.de/Geeignete Kleidung - Generell gilt: Shorts und kurzärmligeFunktionsshirts sind ideal. Je leichter, luftiger und heller, destobesser. Für ambitionierte Radler und Vielfahrer bieten sich spezielleKunstfaser-Radtrikots an. Diese belüften den Körper, transportierenSchweiß ab und bieten UV-Schutz.Sonnenschutz für den Körper - Radler sollten schweißresistenteSonnenschutzprodukte verwenden und exponiertere Körperstellen wieNacken sowie Ohren besonders dick eincremen. Ein Helm schützt denKopf nicht nur im Falle von Stürzen, sondern auch vor starkerSonneneinstrahlung.E-Bike fahren - Eine der wirkungsvollsten Methoden, um beimFahrradfahren in der Hitze Kräfte zu sparen, ist ein Umstieg auf diemotorisierte Variante. Während der Bewegungs- und Trainingseffektbeim E-Bike nachweislich erhalten bleibt, kommt man mit wenigerEnergieeinsatz schneller ans Ziel. Laut einer aktuellen Studie derUniversität Basel können Radfahrer ihre Ausdauer bereits innerhalbvon vier Wochen merklich steigern, wenn sie an mindestens drei Tagenpro Woche eine längere Strecke mit dem E-Bike fahren. Auch für dentäglichen Arbeitsweg wird das E-Bike als Pendelalternative immerbeliebter. Insbesondere, wenn man es kostengünstig perDienstradleasing über den Arbeitgeber beziehen kann. Da ein JobRadsowohl beruflich als auch privat von allen Familienmitgliederngenutzt werden darf, ist es an heißen Tagen der perfekte Begleiter.Vgl.: http://ots.de/WZdYau