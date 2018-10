Satte Rabatte: Mit adcada.buy beim Kleidungskauf belohnt werden (FOTO)

Bentwisch (ots) -Mit der Integrierung von adcada.buy setzt das junge UnternehmenADCADA einen Akzent in Sachen Onlineshopping. Der hauseigeneOnlineshop FASHION.ZONE lockt mit einem einzigartigenBelohnungssystem. Wer keine Kleidungsstücke zurücksendet, kann einenRabatt von bis zu 30% auf edle Designermode erhalten. Und bezahltwird erst nach dem Anprobieren.In der FASHION.ZONE bietet ADCADA hochwertige Mode von aktuellrund 45 Marken wie van Laack, Sportalm Kitzbühel oder Vera Mont an.Keine Frage, Qualität hat seinen Preis. adcada.buy bringt diePremiummode nun einem größeren Kreis von Kaufinteressenten näher.Denn wer nichts von den bestellten Kleidungsstücken zurückschickt,bekommt 30% Rabatt auf den gesamten Einkauf. adcada.buy belohnt somitEntscheidungsfreudigkeit. Selbst wenn ein Teil doch mal nichtvollends überzeugt, erhält der Kunde 20% Erlass auf seineausgewählten Stücke, wenn er die Ware innerhalb von fünf Tagenzurückschickt. Nach zehn Tagen gelten immer noch 10%. Dazu kommt einweiterer Bonus: Bezahlen muss der Kunde erst, nachdem er die Kleidunginnerhalb von 14 Werktagen zuhause anprobiert und für gut befundenhat.Wer bei FASHION.ZONE mit adcada.buy bestellt, legt mindestens dreiKleidungsstücke in seinen Warenkorb. Die ausgewählten Lieblingekommen kostenfrei nach Hause. Mindestens ein Teil der Designermodemuss behalten werden. Das Risiko dabei ist praktisch nicht vorhanden:Wer im ADCADA-Onlineshop bestellt, kann sicher sein, beste Qualitätund modernste Schnitte zu erhalten. Die adcada GmbH verzeichnet mitFASHION.ZONE seit dem Start im Jahr 2015 zunehmend Gewinne. DerErfolg zeigt sich unter anderem im Ausbau der Markenvielfalt: "BisSommer 2019 werden wir unser Sortiment auf 100 Marken erhöhen", gibtGeschäftsführer Benjamin Kühn preis. Auch für die "Neulinge" wieLacoste gilt dann: auswählen, anprobieren und erst dann bezahlen. Undzwar mit bis zu 30% Rabatt auf Designermode.Überzeugen Sie sich doch selbst vom revolutionärenBelohnungsbezahl-Konzept adcada.buy unterhttps://fashion.zone/adcada.buy. Ein Video erklärt Ihnen zusätzlichdie Funktionsweise.Die adcada GmbH ist eine konzernleitende Muttergesellschaft fürein Portfolio von Beteiligungsgesellschaften aus den BereichenHandel, Immobilien, Finanzen und Marketing. Das Unternehmen wurde2015 von Benjamin Kühn gegründet und hat seinen Sitz in Bentwisch imLandkreis Rostock. Für mehr Informationen zur adcada GmbH folgen Siedem Link: https://adcada.news.Pressekontakt:adcada GmbHHeydeweg 518182 BentwischDeutschlandJenny KrollPressesprecherinT: +49-381 202 775 54E: j.kroll@adcada.deOriginal-Content von: adcada GmbH, übermittelt durch news aktuell