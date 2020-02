"Satte Farben vor Schwarz": 3sat zeigt Schweizer Spielfilm zum ersten Todestag von Bruno Ganz (FOTO)

Mainz (ots) - Mittwoch, 19. Februar 2020, um 22.25 Uhr50 Jahre verheiratet. Diagnose Krebs. Was nun? Sophie Heldmans Erstlingsfilm"Satte Farben vor Schwarz" mit Senta Berger und Bruno Ganz in den Hauptrollenberührt und fordert heraus. 3sat zeigt den Schweizer Spielfilm am Mittwoch, 19.Februar 2020, um 22.25 Uhr anlässlich des ersten Todestags des SchauspielersBruno Ganz am 16. Februar.Anita (Senta Berger) und Fred (Bruno Ganz) kennen sich seit 50 Jahren. DieKinder sind erwachsen, mit dem Alter beginnt ein neuer Lebensabschnitt. AberFreds Krebsdiagnose und vor allem sein Umgang damit stellt plötzlich allesinfrage. Anita und Fred müssen sich neu zusammenraufen.Es scheint ein ganz normaler Tag im Leben des Ehepaars zu sein. Aber beimEinkaufen entdeckt Anita, dass Fred ein Geheimnis vor ihr hat: Statt ins Büro zugehen, begibt er sich in eine leere Wohnung, die gerade nach seinen Wünscheneingerichtet wird. Der anschließende Streit zwischen den beiden hat einenseltsamen Unterton. Im Hinblick auf die Hochzeit ihrer Tochter, zu der ihr SohnPatrick extra aus dem Ausland anreist, wollen die beiden gute Miene zum bösenSpiel machen. Aber schließlich platzt es aus Anita heraus: Fred hat Krebs undwill sie aus seinen Entscheidungen ausschließen. 50 gemeinsame Jahre scheinenplötzlich nichts mehr zu bedeuten.Bereits am Freitag, 14. Februar 2020, 22.25 Uhr, ist Ganz in dem groteskenSpielfilm "Einer nach dem anderen" (Norwegen 2014) in der 3sat-Filmreihe"Arthouse Kino" als Pate der serbischen Mafia zu sehen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100und über: https://presseportal.zdf.de/presse/brunoganzMehr zur Filmreihe "Arthouse Kino" finden Sie im 3sat-Pressetreff unter:https://kurz.zdf.de/FAj/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4517705OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell