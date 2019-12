Mainz (ots) - Klimaschutz und Greta-Hass, Kandidaten-Castings, Wahnsinniges vonTrump bis Johnson: 2019 war ein Jahr voller welt-, europa- und bundespolitischerEreignisse. Gut, dass die "heute-show" diese im Rahmen der Verleihung zum"Goldenen Vollpfosten 2019" noch einmal Revue passieren lässt - am Freitag, 13.Dezember 2019, um 22.30 Uhr im ZDF.Zur letzten Ausgabe im Jahr erwartet Oliver Welke unter anderen Birte Schneider(Christine Prayon), Gernot Hassknecht (Hans-Joachim Heist), Ulrich von Heesen(Dietrich Hollinderbäumer), Albrecht Humboldt (Alexander Schubert), SebastianPufpaff und Holger Stockhaus.Und gleich im Anschluss an den "heute-show"-Jahresrückblick folgt um 23.15 Uhr"Der satirische Jahresrückblick 2019" aus der "Frontal 21"-Redaktion. WernerDoyé und Andreas Wiemers geben Antworten auf wichtige Fragen des Jahres: Waskommt schneller - der Klimawandel, der Brexit oder die Eröffnung des BerlinerFlughafens? Wer repariert den rechten Kotflügel der AfD? Was macht CDU-ChefinAnnegret Kramp-Karrenbauer nach ihrem Zwischenstopp in der Politik, und wofürdemonstriert "Fridays for Future"-Greta Thunberg eigentlich samstags?Der "satirische Jahresrückblick", eine Collage aus Zitaten, Animationsfilmen undSpielszenen, wird seit 15 Jahren im ZDF ausgestrahlt. Die Autoren, bekannt ausihrer wöchentlichen Rubrik "Toll!" in "Frontal 21", kommentieren das Jahr 2019kreativ und präzise.Ansprechpartner:Stefan Unglaube ("heute-show"), Telefon: 06131 - 70-12186;Thomas Hagedorn ("Satirischer Jahresrückblick"), Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/jahresrueckblickhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4464095OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell