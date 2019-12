Satire ja, platt nein

Frankfurt (ots) - Satire darf alles. Deshalb darf der WDR auch einen Kinderchorsingen lassen "Meine Oma is ne alte Umweltsau". Das ist weder lustig nochhilfreich. Abgesehen davon, dass die meisten "Omas" im Durchschnitt wohl wenigerkonsumorientiert als die Jüngeren leben - diese Art, die Generationengegeneinander aufzuwiegeln, führt zu nichts Gutem. Und die "Umweltsau" ist manim Zweifel immer auch selbst. Der Chor zum Beispiel ist vor kurzem für Auftritteum die halbe Welt geflogen. Erst am Montag hatte "Fridays for Future" perTwitter gefragt, warum die Alten ihnen noch hereinredeten - schließlich seiendie "doch eh bald nicht mehr dabei". Ähnlich wie jetzt der WDR ist dieJugendbewegung zurückgerudert. Das macht Hoffnung, dass die Umweltbewegten nichtso platt enden, wie es Rechtspopulisten tun: Ebenso wenig wie "die Ausländer anallem schuld sind", sind "die Alten" alleine für unsere Umweltproblemeverantwortlich. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Dem darf auch SatireRechnung tragen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4479765OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell