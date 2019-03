Satellitenbauer OHB legt Bilanz für 2018 vor

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB in Bremen stellt am Mittwoch (08.00 Uhr) seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 vor.



Zugleich wollen der Vorstandsvorsitzende Marco Fuchs und Finanzchef Kurt Melching einen Ausblick für 2019 geben. Im Jahr 2017 hatte der börsennotierte Technikkonzern 860 Millionen Euro umgesetzt und unterm Strich 23 Millionen Euro Gewinn gemacht. OHB baut Satelliten und produziert auch Teile der europäischen Trägerrakete Ariane 5. Außerdem ist der Konzern an vielen Luftfahrt- und Wissenschaftsprojekten beteiligt. OHB beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit etwa 2700 Mitarbeiter./fko/DP/nas