Sasol führt die kostengünstige Lösungen TERRAVIS PI für den Öl- und Gasmarkt ein

Houston (ots/PRNewswire) - Höhere Produktionseffizienz, geringere Kosten: Das Chemie- und Energieunternehmen Sasol führt die neue Produktreihe TERRAVIS PI für den weltweiten Öl- und Gasmarkt ein.TERRAVIS PI ist eine Alternative zu kostspieligen Operationen mit paraffinischem schwerem Rohöl, insbesondere in kälteren Umgebungen. Die Produkte der neuen TERRAVIS PI-Reihe verbessern die Fließfähigkeit von Rohöl, was die Kosten für Lösungsmittel, Wärmedämmung, Verwendbarkeit und mechanische Entfernung senkt."Unsere Produktreihe TERRAVIS PI zielt auf zwei entscheidende Eigenschaften von Rohöl ab: Fließspannung und Stockpunkt. Die Fließspannung bezeichnet die Spannung, die benötigt wird, um die Fließfähigkeit von Rohöl dauerhaft zu verändern. Der Stockpunkt ist die Temperatur, bei der das Rohöl seine Fließeigenschaften verliert", erklärt Dr. Silke Hoppe, Head of Differentiated Market Development bei Sasol Performance Chemicals. "Mit unseren TERRAVIS PI-Produkten kann die Fließspannung verschiedener paraffinischer Rohöle um bis zu 97 % reduziert und der Stockpunkt um 35 °C gesenkt werden.""Unser Innovationsteam hat dieses vielfältige Lösungspaket entworfen, um unseren Kunden ein Werkzeug zu bieten, das allen Anforderungen ihrer Paraffinbehandlungen genügen kann", fügte Silke Hoppe hinzu. "Sasol hat bereits große Erfolge beim Leistungstest an einem der problematischsten brasilianischen wachshaltigen Rohöle erzielt."Informationen zu Sasol:Sasol ist ein internationales integriertes Chemie- und Energieunternehmen. Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung gezielt ein, um ausgereifte Technologien und Verfahren in unseren World-Scale-Anlagen zu integrieren. Wir beschaffen, produzieren und vermarkten auf sichere und nachhaltige Weise mehrere hochwertige Produktströme in 31 Ländern, um einen überlegenen Wert für unsere Kunden, Aktionäre und andere Stakeholder zu schaffen.Herausgegeben von:Alex Anderson, Senior Manager: Group External Communication Durchwahl: +27 (0) 10 344 6509; Mobil: +27 (0) 71 600 9605 alex.anderson@sasol.comMatebello Motloung, Manager: Group Media Relations Durchwahl: +27 (0) 10 344 9256; Mobil: +27 (0) 83 773 9457 matebello.motloung@sasol.comTorsten Titze, Manager Communications Performance Chemicals Durchwahl: +49 40 63 684 1434 Torsten.Titze@de.sasol.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108585/4572141 OTS: SasolOriginal-Content von: Sasol, übermittelt durch news aktuell